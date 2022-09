UPPCL Recruitment 2022: यूपीएनर्जी में टेक्नीशियन के 891 पदों पर भर्ती, देखिए परीक्षा पैटर्न व आवेदन प्रक्रिया

UPPCL Recruitment 2022: उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने टेक्नीशियन (Electrical) के 891 पदों पर भर्ती का का नोटिफिकेशन जारी किया है। यूपीपीएससी (upenergy.in) के इस भर्ती नोटिफिकेशन को 16 सितंबर को जारी किया गया। हालांकि इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 27 सितंबर 2022 से शुरू होंगे। यूपीपीसीएल टेक्नीशियन भर्ती में 10वीं पास व संबंधित ट्रेड में आईटीआई पास अभ्यर्थी वेबसाइट uppcl.org पर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए वेतनमान 7वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स-4 के तहत न्यूनतम 27200 रुपए प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थियों को सलाह है कि आवेदन करने से पहले यूपीपीसीएल का पूरा भर्ती नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें।

यूपीपीसीएल भर्ती की महत्वपूर्ण तिथियां:

ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि -27-09-2022

ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा कराने की लास्ट डेट-19-10-2022

ऑफलाइन आवेदन शुल्क जमा कराने की लास्ट डेट - 21-10-2022

लिखित परीक्षा : नवंबर 2022 के चौथे सप्ताह में संभावित

कुल रिक्तियां- 891

इनमें 357 अनारक्षित, 241 ओबीसी, 187 एससी और एसटी के लिए 17 पद आरक्षित हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए 89 पद आरक्षित होंगे।

आवेदन योग्यता -

विज्ञान गणित विषयों के साथ हाईस्कूल/10वीं या समकक्ष परीक्षा पास होना चाहिए। इसके साथ ही दो वर्षीय आईटीआई डिप्लोमा भी जरूरी है।



आयु सीमा - 18 से 40 वर्ष। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट मिलेगी।

UPPCL Technician Recruitment 2022 Notification

आवेदन शुल्क - एससी और एसटी जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं उन्हें आवेदन शुल्क के रूप में 826 रुपए भुगतान करने होंगे वहीं अन्य वर्ग को 1180 रुपए का आवेदन शुल्क देना होगा।

लिखित परीक्षा का पैटर्न:

यूपीपीसीएल टेक्नीशियन भर्ती के लिए सीबीटी परीक्षा दो भागों में होगी। इसके लिए 3 घंटे का समय निर्धारित है। पहले भाग में सीसीसी स्तर की कम्प्यूटर योग्यता के 50 प्रश्न होंगे। दूसरे भाग में 4 विषय - सामान्य अध्ययन एव तार्किक ज्ञान, सामान्य हिन्दी (10वीं स्तर की), सामान्य अंग्रेजी, तकनीकी विषयक ज्ञान। चारों विषयों कें कुल 200 प्रश्न होंगे। परीक्षा में सफल होने के लिए न्यनतम 33.5 फीसदी अंक प्राप्त करना अनवार्य होगा। वहीं गलत जवाब के लिए एक चौथाई अंक की माइनस मार्किंग भी होगी।

आवेदन प्रक्रिया :

यूपीपीसीएल की इस भर्ती में आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी यूपीपीसीएल की वेबसाइट www.uppcl.org पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट खोलते ही टैब Apply Online Against ADVT NO. '10/VSA/2022/Technician (Electrical)' For the Post of Technician (Electrical) पर क्लिक करें। अब नया पेज खुलेगा जिसमें How to Apply पर क्लिक करें। आवेदन निर्देश पढ़ें और और सावधानी पूर्वक आवेदन फॉर्म भरें।