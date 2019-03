UPPCL Recruitment 2019: उत्तर प्रदेश में 4102 पदों पर बंपर भर्तियां

UPPCL Recruitment 2019: उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) ने टेक्निशियन (लाइन) के पदों पर बंपर भर्तियां निकाली हैं। इसके तहत कुल 4102 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। सभी नियुक्तियां सीधी भर्ती के आधार पर की जाएंगी। कंपनी ने इन पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2019 है। हर तरह के आरक्षण और आयु सीमा में छूट का लाभ सिर्फ उत्तर प्रदेश के मूल निवासी उम्मीदवारों को मिलेगा। अन्य राज्यों के उम्मीदवार अनारक्षित श्रेणी में आएंगे और इसी श्रेणी में आवेदन करने के योग्य होंगे। रिक्त पदों, योग्यता और आवेदन प्रक्रिया समेत अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां इस प्रकार हैं :

टेक्निशियन (लाइन), पद : 4102

(श्रेणियों के अनुसार पदों पर वर्गीकरण)

सामान्य - 2052 पद

ओबीसी - 1107 पद

एससी - 861 पद

एसटी - 82 पद

योग्यता : मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से विज्ञान विषय के साथ दसवीं की परीक्षा पास होना चाहिए।

- साथ ही मान्यता प्राप्त संस्थान से वायरमैन/इलेक्ट्रिशियन/लाइनमैन/इलेक्ट्रिकल ट्रेड में आईटीआई प्रमाण पत्र होना चाहिए।

- इसके अलावा उम्मीदवारों को कम्प्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान होना चाहिए।

वेतनमान : 27,200 से 86,100 रुपये। अन्य भत्तों का लाभ भी मिलेगा।

आयु सीमा : न्यूनतम 18 और अधिकतम 40 वर्ष। आयु की गणना एक जनवरी 2019 के आधार पर की जाएगी।

- अधिकतम आयु में छूट का लाभ उत्तर प्रदेश सरकार के नियमानुसार दिया जाएगा।

आवेदन शुल्क : सामान्य/ओबीसी और अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के लिए 1000 रुपये।

- उत्तर प्रदेश के मूल निवासी एससी/एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को 700 रुपये चुकाने होंगे।

- शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चालान से कर सकते हैं।

- आवेदन शुल्क भुगतान के दौरान बैंक चार्ज अलग से देना होगा।

चयन प्रक्रिया :

- योग्य उम्मीदवारों का चयन कम्प्यूटर आधारित लिखित परीक्षा (सीबीटी) के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का स्किल टेस्ट और प्रमाण पत्र सत्यापन होगा।

- लिखित परीक्षा दो चरणों में पूरी होगी। इसके लिए उम्मीदवारों को तीन घंटे का समय दिया जाएगा।

- पहले चरण की लिखित परीक्षा में कम्प्यूटर ज्ञान से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे।

- कुल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक के लिए एक अंक निर्धारित होगा।

- इस परीक्षा में उम्मीदवारों को कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

- दूसरे चरण की लिखित परीक्षा में सामान्य अध्ययन और तार्किक ज्ञान, सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी और तकनीकी विषयक ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे।

- इस परीक्षा में उम्मीदवारों को कम से कम 67 अंक प्राप्त करने अनिवार्य हैं।

- परीक्षा के दौरान निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था लागू होगी। हर गलत उत्तर पर एक चौथाई अंक काट लिए जाएंगे।

- दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी।

- शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवारों को स्किल टेस्ट के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

- स्किल टेस्ट में पास होने वाले उम्मीदवारों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाएगा।

परीक्षा केन्द्र :

लखनऊ, बरेली, गाजियाबाद, नोएडा, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ और कानपुर

आवेदन प्रक्रिया :

- इच्छुक उम्मीदवारों को कपनी की वेबसाइट (www.uppcl.org) पर लॉगइन करना होगा।

- होमपेज खुलने पर ऊपर की ओर दिए गए वैकेंसी/रिजल्ट ऑप्शन पर क्लिक करें। ऐसा करने पर एक नया वेबपेज खुल जाएगा।

- अब नए पेज पर ऑफिस ऑर्डर नंबर 477_VSA_08032019 के आगे APPLY ONLINE FOR THE POST OF "TECHNICIAN(LINE)" AGAINST ADVT.NO. 2/VSA//2019/TECHNICIAN(LINE) शीर्षक दिखाई देगा।

- इस शीर्षक के आगे व्यू लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करते ही रिक्तियों से संबंधित कंपनी द्वारा जारी किया गया विस्तृत विज्ञापन आपकी कम्प्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगा।

- इस विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ें और पद के अनुसार अपनी योग्यता की जांच कर लें।

- अब विज्ञापन में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें।

- ध्यान रहे ऑनलाइन आवेदन करते समय फोटोग्राफ और अन्य मांगे गए दस्तावेजों की स्कैन कॉपियों को निर्धारित साइज में ही अपलोड करें।

- इसके साथ ही भरे हुए आवेदन पत्र को सब्मिट करने से पहले उसमें दर्ज की गई सभी जानकारियों को एक बाद पढ़ लें।

- दर्ज जानकारियों में यदि कोई बदलाव करना है, तो कर लें और पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद उसे सब्मिट कर दें।

- अंत में सब्मिट किए गए आवेदन पत्र का एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।

महत्वपूर्ण तिथियां :

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 30 अप्रैल 2019

ऑनलाइन आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि : 02 अप्रैल से 01 मई 2019 तक

ऑनलाइन लिखित परीक्षा की संभावित तिथि : मई 2019 के दूसरे सप्ताह में।

अधिक जानकारी यहां :

वेबसाइट : www.uppcl.org

ई-मेल : helpdesk.esc43-@gmail.com

जरूरी सूचनाएं :

- उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड वेबसाइट से डाउनलोड करने होंगे। इसे डाक के माध्यम से प्रेषित नहीं किया जाएगा।

- रिक्त पदों की संख्या घटाई या फिर बढ़ाई जा सकती है। इसका अधिकार कंपनी के पास सुरक्षित है।

- आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास आधार कार्ड/विधिमान्य फोटोयुक्त पहचान पत्र होना अनिवार्य है।

- आवेदकों की संख्या अधिक होने की स्थिति में ऑनलाइन परीक्षा एक से अधिक पालियों/दिनों में कराई जाएगी।