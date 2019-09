UPPCL Jobs: यूपीपीसीएल ने निकाली ट्रेनी असिस्टेंट इंजीनियर की 301 भर्तियां, www.upenergy.in पर जाकर करें आवेदन

UPPCL Assistant Engineer Recruitment 2019 : उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) ने असिस्टेंट इंजीनियर (ट्रेनी) के कुल 301 रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन मंगाए हैं। ये सभी नियुक्तियां विभिन्न शाखाओं के लिए की जाएंगी। योग्य उम्मीदवार इन पदों पर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आरक्षण से जुड़े सभी प्रकार के लाभ केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को मिलेंगे। अन्य राज्य के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में माने जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर 2019 है। आवेदन से जुड़े अन्य विवरण इस प्रकार हैं :

असिस्टेंट इंजीनियर-ट्रेनी, कुल पद : 301 (अनारक्षित-120)

(विषय के अनुसार रिक्तियों का वर्गीकरण)

असिस्टेंट इंजीनियर-ट्रेनी(इलेक्ट्रिकल), पद : 271 (अनारक्षित : 108)

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी अथवा संस्थान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री प्राप्त हो।

- इसके साथ ही हिन्दी में देवनागरी लिपि की जानकारी होनी चाहिए।

असिस्टेंट इंजीनियर-ट्रेनी(कम्प्यूटर साइंस/इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी), पद : 22 (अनारक्षित : 07)

योग्यता : हिन्दी में देवनागरी लिपि की जानकारी होने के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स/कम्युनिकेशन अथवा टेलिकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री हो।

असिस्टेंट इंजीनियर-ट्रेनी(इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलिकम्युनिकेशन), पद : 05 (अनारक्षित)

योग्यता : कम्प्यूटर साइंस इंजीनियरिंग/इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीई या बीटेक डिग्री और हिन्दी में देवनागरी लिपि का ज्ञान हो।

असिस्टेंट इंजीनियर-ट्रेनी(सिविल), पद : 03 (अनारक्षित : 01)

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी अथवा संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री प्राप्त होने के साथ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) की एसोसिएट मेंबरशिप हो।

- पद से संबंधित अन्य योग्यता के बारे में जानकारी के लिए संबंधित वेबसाइट पर लॉगइन करें।

वेतन (उपरोक्त सभी पद) : 56,000 रुपये।

आयु सीमा : न्यूनतम 21 और अधिकतम 45 वर्ष। इसकी गणना एक जनवरी 2019 के आधार पर होगी।

- अधिक आयु में छूट का लाभ उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों के अनुसार दिया जाएगा।

चयन प्रक्रिया

योग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए लिखित परीक्षा (कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट) का आयोजन किया जाएगा।

परीक्षा का प्रारूप

- परीक्षा 200 अंकों की होगी। इसमें 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 150 प्रश्न संबंधित ब्रांच से पूछे जाएंगे।

- जनरल अवेयरनेस/ जनरल नॉलेज और रीजनिंग से 20-20 प्रश्न और 10 अंकों के लिए 10 प्रश्न जनरल हिंदी विषय से पूछे जाएंगे।

- परीक्षा में निगेटिव मार्किंग भी होगी और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे।

परीक्षा केंद्र

कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) का आयोजन इलाहाबाद, अलीगढ़, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, कानपुर, बरेली, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, झांसी, मुजफ्फरनगर में किया जाएगा।

आवेदन शुल्क

- अनारक्षित श्रेणी और अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के लिए 1000 रुपये।

- उत्तर प्रदेश के ओबीसी (नॉन क्रीमी लेयर), ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए भी 1000 रुपये।

- उत्तर प्रदेश के एससी/ एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 700 रुपये।

- दिव्यांगों को आवेदन शुल्क में छूट दी गई है, उन्हें केवल 10 रुपये प्रोसेसिंग फीस देनी होगी।

- इसका भुगतान ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग अथवा एसबीआई बैंक चालान के माध्यम से कर सकते हैं।

आवेदन प्रक्रिया

- योग्य अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए वेबसाइट ( www.upenergy.in/uppcl) पर लॉगइन करें।

- फिर होमपेज पर ऊपर की वैकेंसी/ रिजल्ट्स टैब पर क्लिक करें। फिर अगले पेज पर क्रम संख्या-1 पर दिए लिंक APPLY ONLINE FOR THE POST OF ASSISTANT ENGINEER (TRAINEE)- ELECTRICAL/ELECTRONICS/TELE COM./CS/CIVIL AGAINST ADVT. NO.4/VSA/2019/AE के व्यू लिंक पर क्लिक करें।

- इससे पद से संबंधित विज्ञापन खुल जाएगा। इसे ध्यानपूर्वक पढ़कर अपनी योग्यता की जांच कर लें।

- ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को छह चरणों में पूरा करना होगा। पहले चरण में रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरना होगा।

- रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अपना नाम, ई-मेल , मोबाइल नंबर और जन्म तिथि दर्ज कर रजिस्टर बटन पर क्लिक करें। दूसरे चरण में यूजर नेम और पासवर्ड अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए प्राप्त होगा।

- तीसरे चरण में आवेदन फॉर्म भरना होगा। चौथे चरण में अपनी पासपोर्ट आकार की नवीन फोटोग्राफ और सिग्नेचर की स्कैन फाइल अपलोड करनी होगी।

- फोटोग्राफ फाइल का साइज 80 केबी और सिग्नेचर फाइल का साइज 50 केबी होना चाहिए। दोनों ही फाइलें जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होने चाहिए।

- फोटो और सिग्नेचर के साथ ही मांगे गए दस्तावेजों के स्कैन फाइल भी अपलोड करें। पांचवें चरण में मौजूद लिंक पर क्लिक कर आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा।

- छठे और अंतिम चरण में भरे गए आवेदन फॉर्म और शुल्क के भुगतान की रिसीट का प्रिंटआउट का प्रिंटआउट निकालें और उसे भविष्य के लिए संभाल कर रख लें।

खास तारीखें

- ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख : 14 अक्टूबर 2019

-ऑनलाइन आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि : 14 अक्टूबर 2019

- एसबीआई चालान से शुल्क भुगतान की आखिरी तिथि : 16 अक्टूबर 2019

- लिखित परीक्षा का संभावित आयोजन : नवंबर 2019 के पहले हफ्ते में

अधिक जानकारी यहां

वेबसाइट : www.upenergy.in/uppcl

