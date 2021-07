UPMSP UP Board Result 2021 : जानें कब तक आ सकते हैं यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं के नतीजे, इन वेबसाइट्स पर कर सकेंगे चेक

UPMSP UP Board Result 2021 : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UP Board high School and inter Result 2021) यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटर के नतीजे जारी करता है। नतीजे 15 जुलाई तक जारी होने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने इससे पहले कहा था कि यूपी बोर्ड के नतीजे जुलाई के दूसरे सप्ताह तक घोषित कर दिए जाएंगे।

यूपी बोर्ड के 56 लाख छात्र-छात्राओं का रिजल्ट का इंतजार है। यूपी बोर्ड के नतीजे upresults.nic.in और upmsp.edu.in पर चेक किए जा सकेंगे। आपको बता दें कि इस साल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर 10वीं, 12वीं का रिजल्ट तैयार किया है। दरअसल बोर्ड ने कोविड-19 महामारी के कारण बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी थीं। मूल्यांकन के अनुसार 12वीं क्लास का रिजल्ट स्टूडेंट्स के 10वीं और 11वीं में आए औसत अंकों और दसवीं के नतीजे दसवीं क्लास के प्री बोर्ड और 9वीं क्लास के अंकों के आधार पर दिए जाएंगे।

रिजल्ट में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों की मेरिट नहीं जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया था कि छात्रों को इंम्प्रूवमेंट परीक्षा का भी मौका दिया जाएगा। जो छात्र आंतरिक मूल्यांकन में मिल रिजल्ट से खुश नहीं होंगे उन्हें आने वाले समय में परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। उनका परीक्षाफल वर्ष 2021 का ही माना जाएगा। हालांकि आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर तैयार होने वाले रिजल्ट में 10वीं, 12वीं के सभी छात्रों को पास कर दिया जाएगा।