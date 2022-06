UPMSP UP Board 10th 12th result 2022: कल जारी होगा यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट, यू कर सकेंगे चेक

UPMSP UP Board 10th 12th result 2022: यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम शनिवार 18 जून को घोषित किया जाएगा। हाईस्कूल का रिजल्ट 18 जून को दो बजे जारी होगा और इंटरमीडिएट का परिणाम चार बजे जारी किया जाएगा। रिजल्ट यूपी बोर्ड के प्रयागराज मुख्यालय से जारी किया जाएगा। नतीजे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp edu in पर जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही लाइव हिन्दुस्तान पर भी नतीजे चेक किए जा सकेंगे।

परीक्षाफल बोर्ड की वेबसाइट upmsp.edu.in तथा एनआईसी की वेबसाइट upresults.nic.in पर भी देखा जा सकता है। इस वर्ष हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा के लिए कुल 5192689 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। इनमें 4775749 परीक्षा में शामिल हुए और 416940 अनुपस्थित रहे। हाईस्कूल में कुल 2781654 पंजीकृत परीक्षार्थियों में से 2525007 उपस्थित एवं 256647 अनुपस्थित रहे। इसी प्रकार इंटरमीडिएट में कुल 2411035 पंजीकृत परीक्षार्थियों में से 2250742 उपस्थित एवं 160293 अनुपस्थित रहे।

यूपी बोर्ड रिजल्ट पिछले साल अच्छा गया था, दरअसल कोरोना के कारण परीक्षाएं नहीं हुईं थी और स्टूडेंट्स को अगली कक्षा में प्रमोट किया गया था, लेकिन इस बार परीक्षाएं हुई हैं, इसलिए इस बार पासिंग पर्सेंटेज कम रह सकता है।