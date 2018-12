इलाहाबाद हाई कोर्ट में असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के 277 पदों पर वैकेंसी

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के पदों पर रिक्तियां घोषित की हैं। कुल 277 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 07 जनवरी 2018 है। हर प्रकार के आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को मिलेगा। अन्य राज्य के उम्मीदवार इन पदों के लिए अनारक्षित श्रेणी के तहत आवेदन कर सकते हैं। पद, योग्यता और आवेदन प्रक्रिया की अधिक जानकारी के लिए आगे पढ़ें :

असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, पद : 277 (अनारक्षित : 140)

योग्यता : किसी भी विषय में बैचलर डिग्री प्राप्त हो।

- कम्प्यूटर साइंस विषय में डिप्लोमा/ डिग्री प्राप्त हो या 'ओ' लेवल सर्टिफिकेट या कम्प्यूटर साइंस में सीसीसी सर्टिफिकेट प्राप्त हो।

- कम्प्यूटर की जानकारी के साथ डाटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग और कम्प्यूटर ऑपरेटिंग का ज्ञान हो।

आयु सीमा : न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष। आवेदकों का जन्म 2 जुलाई 1983 से पहले और 1 जुलाई 1997 के बाद न हुआ हो।

- अधिकतम आयु की गणना 01 जुलाई 2018 के आधार पर की जाएगी।

- आयु सीमा में ओबीसी/ एससी/ एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को पांच वर्ष और दिव्यांगों को 15 वर्ष की छूट प्राप्त है।

वेतनमान : 9,300 से 34,800 रुपये। ग्रेड पे 4,600 रुपये।

चयन प्रक्रिया : योग्य आवेदकों का चयन बहुविकल्पीय परीक्षा और कम्प्यूटर स्किल टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा।

- बहुविकल्पीय परीक्षा की अवधि 2 घंटा 30 मिनट की होगी। जिसके लिए अधिकतम 200 अंक निर्धारित है।

- कम्प्यूटर स्किल टेस्ट की अवधि 15 मिनट की होगी। जिसके लिए अधिकतम 50 अंक निर्धारित है।

आवेदन शुल्क : सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए 750 रुपये। एससी/ एसटी वर्ग के लिए 500 रुपये।

- शुल्क का भुगतान क्रेडिट/ डेबिट कार्ड/ नेट बैंकिंग/ यूपीआई के माध्यम से किया जा सकता है।

आवेदन प्रक्रिया : सबसे पहले कोर्ट की वेबसाइट (www.allahabadhighcourt.in) पर लॉगइन करें।

- होमपेज खुलने पर रिक्रूटमेंट लिंक पर क्लिक करें। ऐसा करने पर नया वेबपेज खुल जाएगा।

- यहां शीर्षक Abridged Advertisement for the post of Addl.Pvt.Secretary Asstt.Review Officer and Drivers Grade-IV of High Court Allahabad लिंक के आगे एचटीएमएल लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर नया वेबपेज खुलेगा। यहां दिए गए दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और क्लिक हियर टू अप्लाई लिंक पर क्लिक करें।

- खुलने वाले नए वेबपेज पर शीर्षक POST - ASSISTANT REVIEW OFFICER [ADV. No. 02/ A.R.O./2018] लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर नई विंडो खुल जाएगी। यहां एडवर्टाइजमेंट लिंक और न्यू रजिस्ट्रेशन बटन दिया गया है।

- पहले Download Advertisement (विज्ञापन) 02/A.R.O./2018 पर क्लिक करें। ऐसा करते ही रिक्तियों से संबंधित विज्ञापन खुलेगा।

- इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और पद के अनुसार अपनी योग्यता की जांच करें। अब न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करें।

- ऐसा करते ही नए वेबपेज पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। यहां पद का चयन करने के साथ आवेदक अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल और जन्म तिथि दर्ज करके नीले रंग के रजिस्टर बटन पर टैब करें।

- ऐसा करते ही यूजर नेम और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगा। इसकी सहायता से लॉगइन करें और दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।

- ध्यान रहे आपको सिग्नेचर और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की स्कैन कॉपियों को अपलोड करना होगा।

- फोटो का अधिकतम साइज 80 केबी और सिग्नेचर का साइज 50 केबी में (फाइल जेपीजी/ जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए) होना चाहिए।

- सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन पत्र का ए4 साइज के पेपर पर प्रिंटआउट निकालें और इसे अपने पास सुरक्षित रखें।

महत्वपूर्ण तिथियां

- ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 07 जनवरी 2019

आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि : 08 जनवरी 2019

अधिक जानकारी यहां

मोबाइल : 9455874514/ 9455874506

ई-मेल : aro.ahchelpdesk@gmail.com

वेबसाइट : www.allahabadhighcourt.in

