Download UPTET answer key: यूपीटीईटी आंसर की हुई जारी, ऐसे करें डाउनलोड, 22 अप्रैल तक वेबसाइट पर रहेगी उपलब्ध

Download UPTET answer key: सभी आपत्तियों के निस्तारण के बाद अब फाइनल आंसर की जारी कर दी गई है। यह आंसर की 22 अप्रैल तक वेबसाइट updeled.gov.in पर जाकर पर उपलब्ध रहेगी। इसके बाद नतीजे 8 अप्रैल को जा

लाइव हिंदुस्तान टीम,नई दिल्ली Anuradha Pandey Thu, 07 Apr 2022 12:49 PM

