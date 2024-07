UP के बेरोजगार OBC कैटेगरी के उम्मीदवार कर सकते हैं Free में कंप्यूटर कोर्स, करें आवेदन

ऐप पर पढ़ें

Free computer course for UP unemployed OBC category: आज के डिजिटल युग में, कंप्यूटर का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि यह लोगों को आधुनिक दुनिया में नेविगेट करने और आगे बढ़ने की क्षमता देता है। कई प्राइवेट और सरकारी नौकरियों के लिए CCC और O-लेवल जैसे कंप्यूटर कोर्सेज के सर्टिफिकेट की मांगे की जाती है। ऐसे में अगर आपके पास इन कोर्सेज के सर्टिफिकेट हैं, तो सरकारी नौकरी मिलने में आसानी हो जाती है।

बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार, राज्य के चित्रकूट जिले के युवाओं के लिए कंप्यूटर कोर्स करने का एक बेहतरीन मौका दे रही है, जहां उन्हें मुफ्त में CCC और O-लेवल ट्रेनिंग दी जाएगी। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी सुनहरी लाल ने बताया कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए निःशुल्क O-लेवल और CCC कंप्यूटर ट्रेनिंग स्कीम चलाई जा रही है। OBC कैटेगरी के जो बेरोजगार उम्मीदवार ये कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए शानदार मौका है। बता दें, इसके लिए पहले उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 5 अगस्त 2024 है।

बता दें, O-लेवल और CCC कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स पूरा होने के बाद उम्मीदवारों को भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान DWAC/NIIT द्वारा सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। ये सर्टिफिकेट सरकारी और अन्य नौकरियों में आवेदन के लिए भी मान्य होंगे।

कौन कर सकता है इस कोर्स के लिए आवेदन

निःशुल्क कंप्यूटर कोर्स के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटर पास है। अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक बेरोजगार होना चाहिए। उसके पास कोई स्कॉलरशिप नहीं होनी चाहिए। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में माता-पिता की वार्षिक आय 1,00,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन सभी मानकों को पूरा करने वाले उम्मीदवार ही इस कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं।