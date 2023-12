UP Police Vacancy 2023: जारी हुआ यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 60244 वैकेंसी का नोटिफिकेशन, 10 खास बातें

ऐप पर पढ़ें

UP Police Vacancy 2023 Notifcation : यूपी पुलिस में कांस्टेबल की 60244 भर्ती का नोटिफिकेशन ( UP Police Constable Notification 2023 ) जारी कर दिया गया है। आवेदन की प्रक्रिया 27 दिसंबर 2023 से शुरू होगी। uppbpb.gov.in पर जाकर एप्लाई करने की अंतिम तिथि 16 जनवरी 2024 है। फीस जमा करने और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 18 जनवरी 2024 है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती ( UP Police Bharti 2023 ) में 25 लाख आवेदन आने की उम्मीद है। रिक्त पदों में 24102 पद अनारक्षित हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 6024 पद, ओबीसी के लिए 16264 पद, एससी के लिए 12650 पद, और एसटी के लिए 1204 पद आरक्षित हैं। आवेदन फीस 400 रुपये निर्धारित की गई है।

यहां पढ़ें भर्ती की 10 खास बातें

1. यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी गई है जैसा की लंबे समय से मांग की जा रही थी।।

2. योग्यता - इन पदों कि लिए 12वीं पास (इंटर पास) की योग्यता मांगी गई है। डोएक से ओ लेवल वाले अभ्यर्थियों, एनसीसी बी सर्टिफिकेट व प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की सेवा वाले उम्मीदवारों को प्रेफरेंस मिलेगा।

3. आयु सीमा - पुरुषों के लिए - 18 वर्ष से 22 वर्ष। महिलाओं के लिए - 18 वर्ष से 25 वर्ष। एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु में 5-5 वर्ष की छूट दी जाएगी। आयु की गणना 1 जुलाई 2023 से होगी।

- यानी ऐसे पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिनका जन्म 2 जुलाई 2001 से पहले और 1 जुलाई 2005 के बाद न हुआ हो।

- यानी ऐसी महिला अभ्यर्थी आवेदन कर सकती हैं जिनका जन्म 2 जुलाई 1998 से पहले और 1 जुलाई 2005 के बाद न हुआ हो।

शारीरिक मानक

पुरुषों के लिए

- सामान्य, ओबीसी, एससी वर्ग के उम्मीदवारों की लंबाई कम से कम 168 सेमी. होनी चाहिए। सीना बिना फुलाए कम से कम 79 सेमी. हो और फुलाकर कम से कम 84 सेमी हो।

- एसटी वर्ग के उम्मीदवारों की लंबाई 160 सेमी. होनी चाहिए। सीना बिना फुलाए कम से कम 77 सेमी. हो और फुलाकर कम से कम 82 सेमी हो।

महिलाओं के लिए

- सामान्य, ओबीसी, एससी वर्ग के उम्मीदवारों की लंबाई कम से कम 152 सेमी. होनी चाहिए। - एसटी वर्ग के उम्मीदवारों की लंबाई कम से कम 147 सेमी. होनी चाहिए।

- वजन कम से कम 40 किलोग्राम हो

4. चयन - लिखित परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन व फिजिकल टेस्ट (दौड़)।

5. यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा ओएमआर शीट पर ऑफलाइन मोड से होगी। यानी परीक्षा कंप्यूटर मोड (सीबीटी) टाइप नहीं होगी। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे और ओएमआर शीट पर गोलों को भरना होगा।

6. एग्जाम पैटर्न

लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी। इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक व मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि, तार्किक क्षमता के प्रश्न थे। कुल 150 प्रश्न होंगे।

7. गलत उत्तर पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी। एक गलत उत्तर पर 0.5 अंक काटा जाएगा। दो या दो से अधिक अभ्यर्तियों के अंक समान आने पर ऐसे अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी जिनके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट या डोएक ओ लेवल या प्रादेशिक सेना में दो साल का अनुभव होगा। अगर इसमें कुछ नहीं है तो फिर मेरिट में उन्हें ऊपर रखा जाएगा जिनकी आयु अधिक होगी।

8. फिजकल टेस्ट - लिखित परीक्षा में पास अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। पुरुषों को 25 मिनट में 4.8 किमी की दौड़ और महिलाओं को 14 मिनट में 2.4 किमी की दौड़ लगानी होगी।

9. आरक्षण केवल यूपी के मूल निवासी को मिलेगा। अगर परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में या एक से अधिक तारीखों पर आयोजित होती है तो मार्क्स नॉर्मलाइज्ड किए जाएंगे। रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन पद्धति से निकाला जाएगा।

10. फाइनल मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर निकाली जाएगी। इस भर्ती में कोई इंटरव्यू नहीं होगा। कोई वेटिंग लिस्ट तैयार नहीं होगी।