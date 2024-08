UP Police Result : यूपी पुलिस सहायक परिचालक व कर्मशाला कर्मचारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, देखें कटऑफ

ऐप पर पढ़ें

UP Police Exam Result : उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक और कर्मशाला कर्मचारी के पदों पर सीधी भर्ती के लिए आयोजित हुई लिखित परीक्षा का रिजल्ट ( UP Police Workshop Staff Result , UP Police Assistant Operator Result ) जारी कर दिया है। परीक्षार्थी युपी पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर परीक्षा परिणाम चेक कर सकते हैं। वेबसाइट पर डॉक्यूमेंट जांच व शारीरिक मानक परीक्षण के लिए क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। सफल अभ्यर्थियों के नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर व पिता का नाम जारी किए गए हैं। कर्मशाला कर्मचारी के खाली 120 पदों पर सीधी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 29 जनवरी 2024 से 30 जनवरी 2024 तक तीन शिफ्टों में आयोजित की गई थी। कई शिफ्टों में परीक्षा होने के चलते मार्क्स नॉर्मलाइज्ड किए गए हैं और इसी आधार पर रिजल्ट जारी हुआ है। कर्मशाला कर्मचारी भर्ती परीक्षा के डीवी पीएसटी राउंड के लिए 320 अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई किया है।

इसी तरह सहायक परिचालक के 1374 पदों के लिए 4216 अभ्यर्थियों को पास किया गया है। अब इन्हें डीवी व पीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। जो डीवी व पीएसटी में पास होगा, उसे पीईटी यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। यह भर्ती लिखित परीक्षा 1 फरवरी 2024 से 8 फरवरी 2024 तक 16 शिफ्टों में हुई थी। कई शिफ्टों में परीक्षा होने के चलते मार्क्स नॉर्मलाइज्ड किए गए हैं और इसी आधार पर रिजल्ट जारी हुआ है।

डॉक्यूमेंट जांच व पीएसटी में सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने के लिए बुलाया जाएगा।

कर्मशाला कर्मचारी की कटऑफ इस प्रकार है -

अनारक्षित - 352.80011

ईडब्ल्यूएस - 346.43881

ओबीसी - 347.27414

एससी- 328.35391

एसटी - 303.90678

सहायक परिचालक की कटऑफ इस प्रकार है -

अनारक्षित - 358.73503

ईडब्ल्यूएस - 343.66564

ओबीसी - 350.7595

एससी- 333.14862

एसटी - 312.89519

उपरोक्त दोनों पदों का डीवी और पीएसटी सितंबर 2024 में होगा। भर्ती बोर्ड ने कहा है कि डीवी और पीएसटी का विस्तृत शेड्यूल जल्द ही जारी किया जाएगा।