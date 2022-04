हिंदी न्यूज़ करियर UP Police PET Date: यूपीपीबीपीबी एसआई व कांस्टेबल मृतक आश्रित भर्ती में छूटे अभ्यर्थियों के लिए पीईटी डेट जारी

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ ने सेवाकाल में दिवंगत पुलिस कर्मचारियों जैसे एसआई व कांस्टेबल भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूटे अभ्यर्थियों के लिए पीईटी डेट जारी कर दी गई है।

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Alakha Singh Mon, 04 Apr 2022 02:58 PM

