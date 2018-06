यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018: पूछे जा चुके हैं ये 10 प्रश्न, जानें इनके उत्तर

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ (UPPBPB) 18 जून और 19 जून को कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। रिक्त 41,520 पदों के लिए लाखों युवाओं ने आवेदन किया है। बोर्ड ने परीक्षा के एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए हैं जिसे उम्मीदवार uppbpb.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन राज्य भर के 860 परीक्षा केंद्रों में किया जाएगा। यहां जानिए कुछ ऐसे प्रश्न जो यूपीपीबीपीबी पिछले वर्षों की परीक्षा में पूछ चुका है। इन प्रश्नों पर नजर डालने से आपको एग्जाम का पैटर्न काफी हद तक समझा आएगा।

प्रश्न - 1 निम्न में से किस नदी का उद्गम भारत से बाहर है ?

A. ब्रह्पुत्र

B. गंगा

C. यमुना

D. नर्मदा

प्रश्न 2. 'इंग्लू' क्या है?

A. कालाहांडी खानबदोशों द्वारा शिकार किया जाने वाला एक प्रकाश का पशु।

B. ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों द्वारा पालतू बनाया गया एक प्रकार का पशु।

C. गुंबद के आकार का एक घर या झोंपड़ी, जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है जिसमें एस्किमो रहते हैं।

D. इनमें से कोई नहीं।

प्रश्न 3. प्रच्छन्न (छिपी) बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है?

A. लेन-देन की लागत में वृद्धि

B. बाजार में लेन-देन की कम क्षमता

C. कुल उत्पादन में गिरावट

D. अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि

प्रश्न 4. चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है?

A. महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश

B. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार

C. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान

D. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा

प्रश्न 5. वह इतालवी यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है, वह है

A. मार्को पोलो

B. निकोलो कोन्टी

C. बारबोसा

D. उपर्युक्त में से कोई नहीं

प्रश्न 6. स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई?

A. सरदार वल्लभ भाई पटेल

B. जवाहर लाल नेहरू

C. महात्मा गांधी

D. बाबू राजेन्द्र प्रसाद

प्रश्न 7. 'चरकुला' नृत्य ------- से संबंधित है।

A. गुजरात

B. मध्य प्रदेश

C. उत्तर प्रदेश

D. बिहार

प्रश्न 8. हर्षवर्धन की राजधानी कहां थी?

A. नालंदा

B. प्रयाग

C. कन्नौज

D. थानेश्वर

प्रश्न 9. बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था?

A. सारनाथ

B. बोधगया

C. लुम्बिनी

D. कुशीनगर

प्रश्न 10. कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है

A. वोल्ट्स के द्वारा

B. ऐम्पियर के द्वारा

C. बिट्स के द्वारा

D. ओल्स के द्वारा

ऊपर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर-

1) A

2) C

3) D

4) C

5) B

6) A

7) B

8) C

9) A

10) C