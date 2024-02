UP Police: इन स्टेप्स के जरिए डाउनलोड कर सकेंगे 60244 कांस्टेबल भर्ती के एडमिट कार्ड

ऐप पर पढ़ें

UP Police Constable admit card: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (यूपीपीआरपीबी) की ओर से 13 फरवरी को कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी करने की उम्मीद है। जारी होने पर उम्मीदवार इसे uppbpb.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की एग्जाम सिटी डिटेल्स भी जारी कर दी है। जिसे uppbpb.gov.in और ccp.onlinereg.co.in पर देख सकते हैं।

बता दें, यूपी पुलिस में 60244 कांस्टेबल रिक्तियों की भर्ती परीक्षा 17 और 18 फरवरी को आयोजित की जानी है। ये परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी।

UPPRPB UP Police admit card 2024: इन स्टेप्स को फॉलो कर डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाना होगा।

स्टेप 2- फिर होम पेज पर जाकर "Notice Tab" लिंक पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 3- अब "written examination under Direct Recruitment-2023 for the posts of Reserve Civil Police in Uttar Pradesh Police” लिंक पर क्लिक करना होगा। ( बता दें, एडमिट कार्ड जारी होने के बाद लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा)

स्टेप 4- अब मांगी गई जानकारी भरनी होगी।

स्टेप 5- एडमिट कार्ड आपके सामने होगा। इसे डाउनलोड कर लीजिए।

स्टेप 6- एडमिट कार्ड का आप प्रिंटआउट A4 साइज के पेपर में लेना न भूलें।

60244 कांस्टेबल पदों पर आए थे 45 लाख से ज्यादा आवेदन

यूपी पुलिस कांस्टेबल के 60244 पदों के लिए आवेदन 27 दिसंबर 2023 से शुरू हुए थे। जो युवा पुलिस में भर्ती चाहते हैं उनके लिए ये शानदार मौका था। बता दें, भर्ती के लिए करीब 48 लाख उम्मीदवारों के आवेदन आए हैं। किसी भी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की ये बड़ी संख्या है।

वहीं इस परीक्षा में सिलेक्ट होने के लिए उम्मीदवारों को चार राउंड से गुजरना होगा। जिसमें लिखित परीक्षा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST), फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शामिल है।

लिखित परीक्षा- लिखित परीक्षा 300 अंकों के लिए आयोजित की जाएगी और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा का समय 2 घंटे का होगा। परीक्षा प्रश्न पत्र में जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी,न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी शामिल है। वहीं अगले चरण के लिए पात्र होने के लिए उम्मीदवारों को एक स्पेशल कट-ऑफ अंक से ऊपर स्कोर करना होगा।

फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST)- यह चरण उम्मीदवारों की फिजिकल विशेषताओं का परीक्षण लिया जाएगा।है। इसमें ऊंचाई, वजन और छाती (पुरुष उम्मीदवारों के लिए) का माप शामिल है। जो उम्मीदवार फिजिकल क्राइटेरिया को पूरा नहीं करेंगे, उन्हें आगे के चरणों से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET)- इस चरण में दौड़ना, लंबी कूद, ऊंची कूद आदि गतिविधियां शामिल हैं।

डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन- इस चरण में, उम्मीदवार की एलिजिबिलिटी और ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए डॉक्यूमेंट्स को वेरिफाई किया जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार ने आवेदन के दौरान अपनी एलिजिबिलिटी को लेकर झूठ बोला है, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।