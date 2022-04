हिंदी न्यूज़ करियर UP Police Bharti 2022: पुलिस विभाग में 5381 नए पदों को शासन ने दी मंजूरी

UP Police Constable Bharti 2022: उत्तर प्रदेश शासन ने पुलिस विभाग की विभिन्न इकाइयों में 5381 नए पदों को मंजूरी दे दी। इसमें राजपत्रित श्रेणी के 86 व अराजपत्रित श्रेणी के 5295 पद शामिल हैं।

प्रमुख संवाददाता,लखनऊ Alakha Singh Sat, 02 Apr 2022 03:07 PM

