UP Board Result 2019: यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटर के रिजल्ट का Countdown शुरू, इस तारीख तक जारी हो सकते हैं नतीजे

यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटर के नतीजों जारी होने का काउंनडाउन शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि इस सप्ताह नतीजे जारी होने की तारीख का एलान हो जाए। यह भी कहा जा रहा है कि अगले सप्ताह 22 से 25 अप्रैल के बीच नतीजे जारी हो सकते हैं। परीक्षा देने वाले अभ्यार्थी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर नतीजे चेक कर सकेंगे।

हालांकि अभी बोर्ड की तरफ से कोई आधिकाारिक तारीख जारी नहीं हो पाई है। पिछले साल यूपी बोर्ड के नतीजे 29 अप्रैल 2018 को घोषित हुए थे। पिछले साल हाईस्कूल के 75.16 और इंटर के 72.43 प्रतिशत छात्र-छात्राएं सफल हुए थे।

आपको बता दें अब इंटर में 20 और हाईस्कूल में 18 नंबर का ग्रेस मार्क्स सभी विषयों में मिलाकर मिलता है। इसके चलते चार-पांच नंबर से फेल हो रहे छात्र आसानी से पास हो जाते हैं। सिर्फ दो विषयों में ग्रेस मार्क्स मिलने की बाध्यता नहीं होने के कारण भी बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों को राहत मिलने की संभावना है।

रिजल्ट घोषित होने पर यहां देख पाएंगे up board high school result 2019 and up board inter result 2019