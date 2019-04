UP board result 2019: यूपी बोर्ड के 10वीं, 12वीं क्लास के 50 लाख स्टूडेंट्स का इंतजार आज होगा खत्म

UP board result 2019: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (Board of High School and Intermediate Education Uttar Pradesh) के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के नतीजे आज जारी किए जाएंगे। नतीजे दोपहर बाद 12.30 बजे जारी किए जाएंगे।

इस बार यूपी बोर्ड की 2019 की परीक्षा में हाईस्कूल (up 10th result 2019) और इंटरमीडिएट (up 12th result 2019) के 58 लाख से अधिक स्टूडेंट्स का रिजल्ट का इंतजार आज ख्तम होगा। वहीं पिछले साल 56 लाख स्टूडेंट्स इस परीक्षा में शामिल हुए थे।

छात्रों की संख्या के लिहाज से यूपी बोर्ड एक बड़ा बोर्ड है। इनमें हाईस्कूल में इस बार करीब 32 लाख स्टूडेंट्स ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, वहीं इंटरमीडिएट के लिए 26 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था। दरअसल पिछले साल की परीक्षा में 12वीं में कुल 29,82,996 बच्चों ने पंजीकृत किया था, जिसमें से 26,04,093 बच्चें उपस्थित हुए। 12वीं का नतीजा 72.43 प्रतिशत रहा जिसका मतलब कुल 18,86,050 विद्यार्थी पास हुए थे। इसी तरह 10वीं में कुल 36,56,272 बच्चे पंजीकृत हुए, जिसमें से 30,28,767 बच्चे उपस्थित हुए। 10वीं का नतीजा 75.16 प्रतिशत रहा था जिसका मतलब 22,76,445 विद्यार्थी पास हुए। दोनों कक्षाओं के सफल विद्यार्थियों की संख्या मिलाकर 41,62,495 है। यह संख्या कुवैत देश की जनसंख्या के बराबर है जो कि पश्चिम एशिया में स्थित एक संप्रभु अरब अमीरात है, जिसकी सीमा उत्तर में सउदी अरब और उत्तर और पश्चिम में इराक से मिलती है।

रिजल्ट के लिए आपको www.livehindustan.com पर क्लिक करना होगा। रिजल्ट चेक करने के लिए आपको रोलनंबर और जरूरी डिटेल भर्नी होगी और आप अपने नतीजे चेक कर पाएंगे।