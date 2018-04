UP Board Result 2018: यूपी बोर्ड इंटर के नतीजे कल दोपहर 12:30 बजे, रिजल्ट देखें Upresults.nic.in पर

UP Board Result 2018 - UP Board intermediate Result 2018: Uttar Pradesh class 12 result की घोषणा यूपी बोर्ड कल दोपहर 12:30 बजे करेगा। इसी के साथ UP Board inter के विद्यार्थियों का लंबा इंतजार खत्म हो जाएगा। रिजल्ट (UP Board result 2018) बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट upresults.nic.in पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा रिजल्ट लाइव हिन्दुस्तान पर भी चेक कर सकते है।

UP Board result 2018 आप लाइव हिन्दुस्तान पर भी चेक कर सकेंगे।

इस लिंक पर क्लिक करें और चेक कर सकेंगे रिजल्ट

10वीं का रिजल्ट चेक करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें

12वीं का रिजल्ट देखने के लिए क्लिक करें

इस साल 6 फरवरी से 12 मार्च तक हुईं यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिये करीब 66 लाख छात्र-छात्राओं ने फार्म भरा था। इसमें 10वीं के 36 लाख विद्यार्थी थे। ये संख्या पिछलो साल की तुलना में 20 लाख ज्यादा है।

परीक्षा में नकल रोकने के लिए इस बार पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इसके चलते इस बार रिकॉर्ड 11 लाख छात्र-छात्राओं ने परीक्षा छोड़ दी थी। अब करीब 55 लाख परीक्षार्थियों को रिजल्ट का इंतजार है। 11 लाख में से 4.5 लाख इंटर के स्टूडेंट्स नतीजे आने से पहले ही फेल हो गए हैं।

यूपी बोर्ड 12वीं के साथ-साथ 10वीं के परीक्षा परिणाम भी घोषित करेगा।

पिछले वर्ष यानी 2017 में यूपी बोर्ड 12वीं ( यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट ) का पास प्रतिशत 82.5 था। परीक्षा में 26 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था।