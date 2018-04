UP Board Result 2018: 15 अप्रैल को नहीं आएंगे यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटर के नतीजे, रिजल्ट देख सकेंगे upmspresults.up.nic.in पर

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश (UP Board) की हाई स्कूल (UP board Class 10 results 2018) और इंटरमीडिएट (UP board Class 12 results) की परीक्षाओं के रिजल्ट 15 अप्रैल को जारी नहीं होंगे।

बोर्ड के सूत्रों के अनुसार यूपी बोर्ड का रिजल्ट 28 से 30 अप्रैल के बीच जारी हो सकता है। हालांकि कई वेबसाइट पर खबरें आ रही थीं कि रिजल्ट 15 अप्रैलस को जारी होगा। दरअसल प्रशासन ने कहा है कि रिजल्ट हर हाल में यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट और यूपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट अप्रैल के महीने में ही जारी करना है। हालांकि अभी लिखित परीक्षा के नंबर भी तेजी से चढ़ाए जा रहे हैं लेकिन जांच में थोड़ा समय लगेगा। इसलिए यूपी बोर्ड अप्रैल के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट जारी कर सकता है।

रिजल्ट जारी होने पर लाइव हिन्दुस्तान डॉट कॉम पर भी रिजल्ट (UP board results 2018) चेक किए जा सकते हैं:

10वीं का रिजल्ट चेक करने के लिए यहां क्लिक करना होगा। इसके लिए यहां रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

12वीं का रिजल्ट चेक करने के लिए यहां क्लिक करना होगा। इसके लिए यहां रजिस्ट्रेशन कराना होगा।