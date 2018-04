UP Board Result 2018: रिजल्ट आना नहीं था, सर्च करते-करते छात्रों के छूटे पसीने

UP Board Result 2018: यूपी बोर्ड हाईस्कूल (UP board Class 10 results 2018) और यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट (UP board Class 12 results) के विद्यार्थियों के लिए 15 अप्रैल का दिन खासा मुश्किल और असमंजस भरा रहा। यूपी बोर्ड के विद्यार्थी अपना रिजल्ट चेक करने के लिए अचानक सायबर कैफे में उमड़ पड़े। जबकि रिजल्ट 15 अप्रैल को आना ही नहीं था। कुछ वेबसाइट्स ने इस तरह की खबर प्रकाशित की थी कि यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम 15 अप्रैल को जारी कर सकता है। लेकिन इस तरह की खबरें महज अफवाह साबित हुईं। आपको बता दें कि livehindustan.com ने इसकी सूचना पहले ही दे दी थी कि रिजल्ट रविवार (15 अप्रैल) को जारी नहीं होगा। बोर्ड सूत्रों के मुताबिक रिजल्ट अप्रैल के अंतिम सप्ताह के दौरान ही जारी होगा।

लखनऊ में रहने वाले यूपी बोर्ड 10वीं कक्षा के छात्र मयंक अग्रवाल ने बताया कि रविवार को (15 अप्रैल) उसने सायबर कैफे के कई चक्कर लगाए और बार बार यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट को खंगाला। लेकिन कहीं रिजल्ट जैसी कोई घोषणा नहीं थी।

यूपी बोर्ड 12वीं के छात्र अभय सिंह ने कहा कि उसने अपने मोबाइल के जरिए कई बार रिजल्ट चेक करने की कोशिश की। लेकिन इंटरनेट पर ऐसी कोई खबर नहीं थी कि रिजल्ट घोषित हो गया है।

बहुत सी वेबसाइट्स पर यूपी बोर्ड रिजल्ट जारी होने की और भी कई तारीखें चल रही हैं। जबकि बोर्ड सूत्रों से जानकारी यह मिली है कि रिजल्ट इस माह के अंतिम सप्ताह में जारी होंगे। और हाईस्कूल व इंटरमीडिएट दोनों कक्षाओं के रिजल्ट एक साथ जारी होंगे।

इस साल छह फरवरी से 12 मार्च तक हुईं यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिये कुल 66 लाख 37 हजार 18 छात्र-छात्राओं ने फार्म भरा था। परीक्षा में नकल रोकने के लिए इस बार पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इसके चलते इस बार रिकॉर्ड 11 लाख छात्र-छात्राओं ने परीक्षा छोड़ दी थी। इस पर यूपी के उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा है कि इस साल यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में सख्ती के कारण इम्तेहान छोड़ने वाले 11 लाख छात्र-छात्राओं में 75 प्रतिशत तादाद दूसरे राज्यों और देशों के निवासियों की है। परीक्षा छोड़ने वालों में सऊदी अरब, दुबई, क़तर, दोहा, नेपाल और बांग्लादेश के नागरिक भी शामिल हैं।

ये भी पढ़ें : UP Board Result 2018: रिजल्ट से पहले इंटर के 4.69 लाख छात्र फेल

इस बार बोर्ड परीक्षाओं के टॉपर विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की जाएंगी, ताकि छात्र-छात्राएं उन्हें देखकर प्रेरणा लें और तैयारी करें।

अभी लिखित परीक्षा के नंबर भी तेजी से चढ़ाए जा रहे हैं लेकिन जांच में थोड़ा समय लगेगा। इसलिए यूपी बोर्ड अप्रैल के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट जारी कर सकता है। रिजल्ट जारी होने पर स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट upmspresults.up.nic.in पर देख सकेंगे।

रिजल्ट जारी होने पर लाइव हिन्दुस्तान डॉट कॉम पर भी रिजल्ट (UP board results 2018) चेक किए जा सकते हैं:

10वीं का रिजल्ट चेक करने के लिए यहां क्लिक करना होगा। इसके लिए यहां रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

12वीं का रिजल्ट चेक करने के लिए यहां क्लिक करना होगा। इसके लिए यहां रजिस्ट्रेशन कराना होगा।