UP Board Result 2018: इन 3 दिनों में से किसी भी दिन आ सकता है यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट

UP board high school result 2018 and UP board intermediate results 2018: यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के छात्र रिजल्ट की तारीखों को लेकर काफी असमंजस में है। करीब 55 लाख छात्र बेसब्री से अपने परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। विद्यार्थियों की कंफ्यूजन को दूर करते हुए यूपी बोर्ड के एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा है कि यूपी बोर्ड 10वीं और यूपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट अप्रैल के अंतिम सप्ताह में आएगा। और 28 से 30 अप्रैल के बीच रिजल्ट घोषित होने की प्रबल संभावना है।

बोर्ड के अधिकारी ने यह भी कहा कि रिजल्ट योगी सरकार के दिशा-निर्देशों के मुताबिक अंप्रैल अंत तक निश्चित तौर पर घोषित कर दिया जाएगा। योगी सरकार ने यूपी बोर्ड को निर्देश दिया था कि अप्रैल अंत तक परीक्षा परिणाम घोषित करें ताकि कक्षा 11वीं की पढ़ाई समय पर शुरू हो सके और 12वीं पास करने वाले विद्यार्थी अपनी उच्च शिक्षा को लेकर सही फैसला ले सकें।

बोर्ड सूत्रों से यह भी जानकारी मिली है कि यूपी बोर्ड हाईस्कूल व यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट दोनों कक्षाओं के रिजल्ट एक साथ जारी होंगे।

इस साल छह फरवरी से 12 मार्च तक हुईं यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिये कुल 66 लाख 37 हजार 18 छात्र-छात्राओं ने फार्म भरा था। परीक्षा में नकल रोकने के लिए इस बार पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इसके चलते इस बार रिकॉर्ड 11 लाख छात्र-छात्राओं ने परीक्षा छोड़ दी थी। इस पर यूपी के उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा है कि इस साल यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में सख्ती के कारण इम्तेहान छोड़ने वाले 11 लाख छात्र-छात्राओं में 75 प्रतिशत तादाद दूसरे राज्यों और देशों के निवासियों की है। परीक्षा छोड़ने वालों में सऊदी अरब, दुबई, क़तर, दोहा, नेपाल और बांग्लादेश के नागरिक भी शामिल हैं।

इस बार बोर्ड परीक्षाओं के टॉपर विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की जाएंगी, ताकि छात्र-छात्राएं उन्हें देखकर प्रेरणा लें और तैयारी करें।

अभी लिखित परीक्षा के नंबर भी तेजी से चढ़ाए जा रहे हैं लेकिन जांच में थोड़ा समय लगेगा। इसलिए यूपी बोर्ड अप्रैल के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट जारी कर सकता है। रिजल्ट जारी होने पर स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट upmspresults.up.nic.in पर देख सकेंगे।

रिजल्ट जारी होने पर लाइव हिन्दुस्तान डॉट कॉम पर भी रिजल्ट (UP board results 2018) चेक किए जा सकते हैं:

10वीं का रिजल्ट चेक करने के लिए यहां क्लिक करना होगा। इसके लिए यहां रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

12वीं का रिजल्ट चेक करने के लिए यहां क्लिक करना होगा। इसके लिए यहां रजिस्ट्रेशन कराना होगा।