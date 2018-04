UP Board Result 2018: Live Hindustan पर यूं देख सकेंगे रिजल्ट

UP Board Class 10th and UP Board Class 12th Result 2018: यूपी बोर्ड हाई स्कूल (UP board Class 10 results 2018 ) और यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट ( UP board Class 12 results ) की परीक्षाओं का रिजल्ट 29 अप्रैल को जारी होगा। परीक्षा परिणाम का ऐलान दोपहर 12:30 बजे होगा। नतीजे जारी होने पर यूपी बोर्ड 10वीं और यूपी बोर्ड 12वीं के विद्यार्थी अपना रिजल्ट livehindustan.com पर भी चेक किए जा सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कैसे आप livehindustan.com पर रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

यूं पाएं अपना रिजल्ट

स्टेप 1 - यूपी बोर्ड रिजल्ट के लिए livehindustan.com पर जाएं

स्टेप 2 - 10वीं के स्टूडेंट्स यूपी बोर्ड हाईस्कूल रिजल्ट २०१८ के लिंक पर क्लिक करें और

12वीं के स्टूडेंट्स यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट रिजल्ट २०१८ के लिंक पर क्लिक करें

स्टेप 3- नई विंडो खुलने पर दिए गए स्थान पर अपना नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, कक्षा का उल्लेख करें। सब्मिट करें। ऐसा करके आपको आपके मोबाइल पर रिजल्ट का ऐलान होते ही एक अलर्ट आएगा। और फिर उसके बाद आप अपना रिजल्ट भी देख सकेंगे।

रिजल्ट जारी होने पर लाइव हिन्दुस्तान डॉट कॉम पर रिजल्ट (UP board results 2018) चेक किए जा सकते हैं:

10वीं का रिजल्ट चेक करने के लिए यहां क्लिक करना होगा। इसके लिए यहां रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

12वीं का रिजल्ट चेक करने के लिए यहां क्लिक करना होगा। इसके लिए यहां रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

इसके अलावा यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर भी रिजल्ट चेक किया जा सकता है। स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट upmspresults.up.nic.in या upresults.nic.in पर भी देख सकेंगे।