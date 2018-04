UP Board result 2018: यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट ऐसे कर सकते हैं चेक

UP Board intermediate and high school result 2018: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद इस माह के आखिरी सप्ताह में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणाम घोषित कर सकता है। नतीजों की तारीखों का ऐलान कभी भी किया जा सकता है। बोर्ड रिजल्ट तैयार करने में जुटा हुआ है। बोर्ड प्रशासन के तमाम अधिकारी भी फाइनल रिजल्ट तैयार करने को लेकर सक्रिय हो गए हैं। बताया जा रहा है पिछले साल की तरह इस बार भी यूपी बोर्ड 10वीं (हाईस्कूल) और यूपी बोर्ड 12वीं (इंटरमीडिएट) का रिजल्ट एक साथ आएगा। परीक्षा परिणाम के ऐलान के बाद विद्यार्थी UP Board result 2018 www.livehindustan.com पर देख सकते हैं।

यहां जानिए कैसे आप यूपी बोर्ड मैट्रिक और इंटरमीडिएट के परीक्षा परिणाम चेक कर सकते हैं

यहां मिलेगा आपको सबसे पहले (UP board result 2018) रिजल्ट का अलर्ट: इसके लिए इस लिंक पर क्लिक करें और रजिस्ट्रेशन कराएं

10वीं के लिए यहां क्लिक करें

12वीं के लिए यहां क्लिक करें

यूपी बोर्ड रिजल्ट 2018 आप लाइव हिन्दुस्तान livehindustan.com के अलावा आप यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट upresults.nic.in पर भी चेक कर सकते हैं।

बोर्ड की कोशिश थी कि परिणाम अप्रैल के दूसरे सप्ताह में घोषित कर दिया जाएगा लेकिन कापियों की जांच में हुई लेटलतीफी के कारण बोर्ड प्रशासन का प्रयास फीका पड़ गया। यूपी बोर्ड की सचिव नीना श्रीवास्तव ने कहा है कि तीन-चार केंद्रों पर ही कुछ कापियां मूल्यांकन से शेष रह गई हैं जिसे एक-दो दिन में पूरा कर लिया जाएगा। इसके निर्देश दिये गए हैं।

यूपी बोर्ड 10वीं (हाईस्कूल) और यूपी बोर्ड 12वीं (इंटरमीडिएट) की परीक्षा 6 फरवरी से शुरू हुई। यूपी बोर्ड हाईस्कूल की परीक्षाएं 22 फरवरी तक हुईं जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा 12 मार्च को समाप्त हुईं। यूपी बोर्ड की वर्ष 2018 की परीक्षा में कुल 67,29,540 छात्र-छात्राएं ने पंजीकरण कराया था। इनमें 36,55,691 विद्यार्थियों ने 10वीं के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था जबकि 29,81,327 ने 12वीं कक्षा के लिए। परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए योगी सरकार की सख्ती की वजह से इस बार 10 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी।