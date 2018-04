UP board result 2018: कहीं 1992 जैसा खराब रिजल्ट न आए, जानिए क्या हुआ था उस वक्त

UP Board Result 2018 - UP High school result 2018 and UP Intermediate result 2018 - UPMSP Class 10 result, UPMSP Class 12 result: यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम रविवार दोपहर 12.30 बजे घोषित किया जाएगा। इस साल सख्ती के बीच हुई परीक्षा ने वर्ष 1992 में हुई कल्याण सिंह सरकार की बोर्ड परीक्षा की याद ताजा कर दी। सख्ती का ही नतीजा था कि 10वीं-12वीं परीक्षा के लिए पंजीकृत 66.37 लाख परीक्षार्थियों में से 11.29 लाख (17 प्रतिशत) ने परीक्षा बीच में ही छोड़ दी थी।

1992 में जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे तो हाईस्कूल में महज 14.70 जबकि इंटर में 30.30 प्रतिशत छात्र-छात्राएं पास हुए थे। 1992 में हाईस्कूल परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों की स्थिति यह थी की पूरे-पूरे मोहल्ले में खोजने से इक्का-दुक्का पास छात्र मिलते थे। कई स्कूल ऐसे थे जिनके एक भी छात्र 10वीं पास नहीं कर पाये थे।.

हालांकि पिछले ढाई दशक में बोर्ड के नियमों में व्यापक बदलाव होने के कारण 1992 जैसा खराब रिजल्ट आने के आसार नहीं है। 1992 में हाईस्कूल के छह विषयों में से किसी एक विषय में फेल होने पर परीक्षार्थी फेल हो जाता था। लेकिन अब 6 में से 5 विषय में पास होने पर ही पास कर दिया जाता है।

इससे नियम से बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों को राहत मिलने के आसार है। इसी प्रकार 1992 में कुल पांच नंबर का ग्रेस मार्क्स सिर्फ दो विषयों में मिलता था। अब इंटर में 20 और हाईस्कूल में 18 नंबर का ग्रेस मार्क्स सभी विषयों में मिलाकर मिलता है।

इसके चलते चार-पांच नंबर से फेल हो रहे छात्र पास हो जाएंगे। दो विषयों की बाध्यता नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों को राहत मिलने की संभावना है।

यूं करें रिजल्ट चेक

UP Board result 2018 बोर्ड की आधिकारिक साइट upresults.nic.in पर चेक कर सकेंगे। नतीजे रविवार दोपहर 12.30 बजे आएंगे।

इसके अलावा रिजल्ट लाइव हिन्दुस्तान पर भी चेक कर सकते है।

इस लिंक पर क्लिक करें और चेक कर सकेंगे रिजल्ट

10वीं का रिजल्ट चेक करने के लिए इसलिंक पर क्लिक करें

12वीं का रिजल्ट देखने के लिए क्लिक करें