UP board result 2018: बोर्ड परीक्षार्थियों ने खाली छोड़ दी 70 फीसदी कॉपी

UP Board class 10 and UP Board class 12 result 2018: यूपी बोर्ड की परीक्षा में सम्मिलित छात्र-छात्राओं ने बड़ी संख्या में कॉपियां खाली छोड़ दी हैं। इंटर की रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और गणित जैसे कठिन विषय तो दूर परीक्षार्थी हिन्दी के प्रश्नों के जवाब भी नहीं लिख सके। जिले के नौ केंद्रों पर चल रहे मूल्यांकन में परीक्षक कॉपियां देखकर हैरान हैं।

मूल्यांकन कर रहे शिक्षकों ने पहचान उजागर नहीं करने की शर्त पर बताया कि 60 से 70 फीसदी तक कॉपियां खाली हैं। राजकीय इंटर कॉलेज में इंटर भौतिक विज्ञान की कॉपियां जंच रही है। शुक्रवार को 216 कॉपियों के दो बंडलों का अंकेक्षण करने पर पता चला कि 35 नंबर के पेपर में अधिकांश परीक्षार्थियों ने मुश्किल से 8-10 नंबर के प्रश्न किए हैं।

कुल 216 परीक्षार्थियों में से मुश्किल से 12 प्रतिशत ऐसे निकले जिन्हें पास होने लायक नंबर मिले। इसी प्रकार सीएवी इंटर कॉलेज में हिन्दी की कॉपियों का मूल्यांकन कर रहे शिक्षक ने बताया कि बच्चे हिन्दी के जवाब नहीं लिख सके हैं। ऐसे में 2018 की बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट पिछले सालों की तुलना में काफी खराब होने की आशंका जताई जा रही है।

इसकी वजह नकल के खिलाफ इस बार हुई सख्ती मानी जा रही है। इस बार केंद्रों का ऑनलाइन निर्धारण करने के साथ ही उन्हीं स्कूलों को जिम्मेदारी दी गई जहां सीसीटीवी कैमरे लगे थे। नकल रोकने के लिए पुलिस के साथ ही एसटीएफ की मदद ली गई। जिसका नतीजा था कि 1129786 छात्र-छात्राओं ने परीक्षा छोड़ दी। जो परीक्षा में शामिल भी हुए वे ठीक से कॉपी नहीं लिख सके।

'भले ही फेल हो जाऊं..नकल का नाम नहीं'

इलाहाबाद। दो साल पढ़ाई नहीं करने का परिणाम बोर्ड परीक्षा की कॉपियों पर देखने को मिल रहा है। प्रश्न का जवाब नहीं आया तो परीक्षार्थियों ने जो मन में आया वहीं लिख दिया। एक कॉपी पर लिखा मिला-'भले ही मैं फेल हो जाऊं पर योगी जी की जय हो नकल का नाम तक नहीं है।'

