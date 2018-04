UP Board Result 2018: योगी आदित्यनाथ ने दी बधाई, जानिए क्या कहा

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने आज यानि रविवार को दसवीं (UP board result 2018 class 10th) और इंटरमीडिएट ( UP board result class 2018 12th) के नतीजे जारी कर दिए। हाई स्कूल में अंजली वर्मा 96.33 फीसदी अंक प्राप्त करके पहले नंबर पर आई हैं। तो वहीं, इंटरमीडिएट रिजल्ट में रजनीश शुक्ला ने टॉप किया है।

यूपी बोर्ड रिजल्ट 2018 जारी होने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी छात्र-छात्राओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि बेहतर रिजल्ट आने की वजह से मैं काफी खुश हूं। मैं उन सभी स्टूडेंट्स को बधाई देता हूं, जिन्होंने ये परीक्षा पास की है। इस बार सभी परीक्षाएं बिना नकल के कराई गई थीं।

I am really happy that such a good result has come. I want to congratulate everyone who has passed in these examinations. This time all the exams were held without any complaints of cheating coming from anywhere: CM Yogi Adityanath on UP Board exam results. pic.twitter.com/l4cy0eLfUD