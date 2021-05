UPMSP UP Board 10th 12th Exam 2021 Date: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) की हाईस्कूल (कक्षा 10) की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने आज मीडिया को बताया कि सभी छात्रों को 11वीं कक्षा में प्रमोट किया जाएगा।

डॉ दिनेश शर्मा ने बताया कि यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षाएं जुलाई के दूसरे सप्ताह में आयोजित कराई जा सकती हैं। इस बार परीक्षा 3 घंटे की बजाए 1.5 घंटे की होगी जिसमें छात्रों को 10 में से सिर्फ 3 प्रश्नों का उत्तर लिखना होगा।

Class 10 examination has been cancelled. They will be promoted to class 11. 12th board exam may be conducted in the second week of July. The exam time will be reduced to 1:30 hours. They have to do only 3 questions out of 10: Dr Dinesh Sharma, Deputy Chief Minister pic.twitter.com/V4Pb3X0kki