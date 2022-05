UP Board : केंद्रों पर 84 फीसदी कॉपियों का मूल्यांकन पूरा

जिले में पांच केंद्रों पर हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य चल रहा है। केंद्रों पर बोर्ड से 3,36,960 कॉपियां भेजी गई हैं। मगर इसमें से केंदों पर 84 फीसदी कॉपियों का मूल्यांकन कार्य प

Mon, 02 May 2022 01:01 AM

Yogesh Joshi हिन्दुस्तान टीम,सहारनपुर Mon, 02 May 2022 01:01 AM

इस खबर को सुनें