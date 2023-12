ऐप पर पढ़ें

UP Board Date Sheet 2024 : यूपी बोर्ड एग्जाम डेट 2024 : यूपी बोर्ड डेटशीट 2024 जारी कर दी गई है। 22 फरवरी से यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षाओं ( up board time table 2024 ) की शुरुआत हो जाएगी। माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश ने इंटरमीडिएट की परीक्षाओं का टाइम टेबल ( up board time table 2024 class 12 pdf download ) जारी कर दिया है। सुबह की शिफ्ट की परीक्षा सुबह 8 से 11.45 दोपहर की शिफ्ट की परीक्षा 2 बजे से लेकर शाम 5 बजकर 15 मिनट तक होगी।

इस साल, 55 लाख से अधिक छात्रों ने यूपीएमएसपी यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए पंजीकरण कराया है। हालांकि, पिछले साल की तुलना में यूपी बोर्ड रजिस्ट्रेशन में गिरावट देखी गई है।

यूपी बोर्ड हाईस्कूलटाइम टेबल 2024 , यूपी बोर्ड 10वीं टाइम टेबल 2024

- 22 फरवरी सुबह 08.30-11.45 बजे तक हिंदी व प्रारंभिक हिंदी

- 27 फरवरी सुबह 08.30-11.45 बजे तक गणित

- 28 फरवरी सुबह 08.30-11.45 बजे तक संस्कृत

- 29 फरवरी सुबह 08.30-11.45 बजे विज्ञान, दोपहर 2 से 5.15 तक कृषि

- 01 मार्च - प्रात 08.30-11.45 बजे तक मानव विज्ञान, दोपहर 2 से 5.15 तक- एनसीसी

- 04 मार्च - सुबह 08.30-11.45 बजे तक अंग्रेजी।

- 05 मार्च - सुबह 08.30-11.45 बजे तक होम साइंस।, दोपहर 2 से 5.15 तक- कंप्यूटर।

- 06 मार्च - सुबह 08.30-11.45 बजे तक चित्रकला।, दोपहर 2 से 5.15 तक- आईटी

- 07 मार्च - सुबह 08.30-11.45 बजे तक सामाजिक विज्ञान।

यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 21 जनवरी से 5 फरवरी, 2024 तक आयोजित की जाएंगी। फरवरी 2024 में प्रस्तावित बोर्ड परीक्षा के लिए 10वीं-12वीं में 55,08,206 विद्यार्थियों का पंजीकरण हुआ है।

यूपी बोर्ड की हाईस्कूल, इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों की दूरी का नियम बदल दिया गया है। 2024 की बोर्ड परीक्षा में बालक परीक्षार्थियों के लिए 12 किमी दूर तक के स्कूल केंद्र बनेंगे। पिछले साल पांच से 10 किमी दूर के स्कूलों को केंद्र बनाने का नियम था