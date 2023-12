ऐप पर पढ़ें

UP Board Date Sheet 2024 : यूपी बोर्ड डेटशीट 2024 जारी कर दी गई है। माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं का टाइम टेबल गुरुवार को जारी किया। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं की परीक्षा 22 फरवरी 2024 से शुरू होगी और 9 मार्च तक चलेगी। माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की ओर से जारी टाइम टेबल ( up board time table 2024 , up board time table 2024 class 12 pdf download , up board time table 2024 class 10 pdf download ) के मुताबिक परीक्षा दो शिफ्टों में होगी - सुबह साढ़े 8 से 11.45 और दोपहर 2 बजे से 5.15 बजे तक। यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए 10वीं-12वीं में 55,08,206 विद्यार्थियों का पंजीकरण हुआ है। इनमें 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए 2954034 और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए 2549827 छात्रों ने आवेदन किए हैं।

यूपी बोर्ड हाईस्कूलटाइम टेबल 2024 , यूपी बोर्ड 10वीं टाइम टेबल 2024

- 22 फरवरी सुबह 08.30-11.45 बजे तक हिंदी व प्रारंभिक हिंदी

- 27 फरवरी सुबह 08.30-11.45 बजे तक गणित

- 28 फरवरी सुबह 08.30-11.45 बजे तक संस्कृत

- 29 फरवरी सुबह 08.30-11.45 बजे विज्ञान, दोपहर 2 से 5.15 तक कृषि

- 01 मार्च - प्रात 08.30-11.45 बजे तक मानव विज्ञान, दोपहर 2 से 5.15 तक- एनसीसी

- 04 मार्च - सुबह 08.30-11.45 बजे तक अंग्रेजी।

- 05 मार्च - सुबह 08.30-11.45 बजे तक होम साइंस।, दोपहर 2 से 5.15 तक- कंप्यूटर।

- 06 मार्च - सुबह 08.30-11.45 बजे तक चित्रकला।, दोपहर 2 से 5.15 तक- आईटी

- 07 मार्च - सुबह 08.30-11.45 बजे तक सामाजिक विज्ञान।

इससे पहले यूपी बोर्ड ने हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के शैक्षिक विवरणों जैसे नाम, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि, जेंडर, जाति, फोटो एवं विषयों आदि में त्रुटियों के निराकरण के लिए अंतिम अवसर दिया था। इसकी अंतिम तिथि 5 दिसंबर थी।

यूपी बोर्ड इंटर टाइम टेबल 2024, यूपी बोर्ड 12वीं टाइम टेबल 2024

- 22 फरवरी - सायं 02-5.15 बजे तक हिंदी, सामान्य हिंदी

- 23 फरवरी -प्रात 08.30-11.45 बजे - नागरिक शास्त्र

- 27 फरवरी सायं 02-5.15 बजे तक व्यवसाय अध्ययन (कॉमर्स वालों के लिए)

- 28 फरवरी सायं 02-5.15 बजे तक- अर्थशास्त्र

- 29 फरवरी सुबह - 08.30-11.45 बजे - लेखाशास्त्र (कॉमर्स के लिए), सायं 02-5.15 बजे तक- बायोलॉजी, गणित

- 1 मार्च 2024- सायं 02-5.15 बजे तक- मानव विज्ञान

- 2 मार्च - सायं 02-5.15 बजे तक- अंग्रेजी

- 4 मार्च - सुबह 8.30-11.45- कंप्यूटर, कृषि वनस्पति विज्ञान। सायं 02-5.15 बजे तक- फिजिक्स, मनोविज्ञान, शिक्षाशास्त्र, तर्कशास्त्र।



5 मार्च - सायं 02-5.15 बजे तक- भूगोल

6 मार्च - सायं 02-5.15 बजे तक- इतिहास।

7 मार्च - सायं 02-5.15 बजे तक- केमिस्ट्री, समाजशास्त्र

9 मार्च - सायं 02-5.15 बजे तक- संस्कृत, कृषि गणित, प्रारंभिक सांख्यिकी, कृषि रसायन विज्ञान

लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूपी बोर्ड ने 9 मार्च तक परीक्षाएं पूरी करने का शेड्यूल जारी किया है। यूपी बोर्ड के सचिव दिब्य कांत शुक्ल ने कहा कि नकल की सख्ती की वजह से यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की 2024 की परीक्षा में इस बार 3 76428 परीक्षार्थी घट गए हैं।

जनवरी में होंगे प्रैक्टिकल

यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 21 जनवरी से 5 फरवरी, 2024 तक आयोजित की जाएंगी।

यूपी बोर्ड की हाईस्कूल, इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों की दूरी का नियम बदल दिया गया है। 2024 की बोर्ड परीक्षा में बालक परीक्षार्थियों के लिए 12 किमी दूर तक के स्कूल केंद्र बनेंगे। पिछले साल पांच से 10 किमी दूर के स्कूलों को केंद्र बनाने का नियम था।

यूपी बोर्ड 2024 की हाईस्कूल-इंटर परीक्षा से 253 केंद्र डिबार,

वर्ष 2024 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए यूपी बोर्ड ने 43 जिलों के 253 स्कूलों को डिबार कर दिया है। सचिव दिब्यकांत शुक्ल ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को 23 नवंबर को पत्र भेजकर निर्देशित किया है कि इन स्कूलों को किसी भी सूरत में परीक्षा केंद्र न बनाया जाए। 2024 की बोर्ड परीक्षा से डिबार स्कूलों में सर्वाधिक 36 प्रयागराज के हैं।

नकल के लिए बदनाम अलीगढ़ के 29, गाजीपुर के 22, वाराणसी के 16, लखनऊ के 14, आगरा और गोरखपुर के 11-11 जबकि कुशीनगर, बलिया और बहराइच के 10-10 स्कूल शामिल हैं। बोर्ड के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची दस दिसंबर तक जारी होगी। हालांकि जिलों से मिली सूचना के अनुसार बोर्ड ने 7864 केंद्र प्रस्तावित किए हैं जो कि 2023 की बोर्ड परीक्षा में बने केंद्रों 8753 से 889 कम है।

पिछले साल 432 स्कूलों को बोर्ड परीक्षा से डिबार किया गया था। इसमें 169 परीक्षा में गड़बड़ी के कारण डिबार हुए थे। 176 स्कूल मान्यता प्रत्याहरण के कारण जबकि 87 एसटीएफ की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र नहीं बनाए गए थे।