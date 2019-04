UP board 10th result 2019 Topper Gautam Raghuvanshi ने किया टॉप, बोले- नंबरों के लिए नहीं, नॉलेज के लिए पढ़ें

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP, Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Parishad) ने आज यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2019 (UP Board 10th Result 2019 / UP board high school result 2019) घोषित कर दिया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) यूपी बोर्ड रिजल्‍ट 2019 (UP board result 2019) में 80.07% स्टूडेंट्स पास हुए हैं।

हाईस्कूल के टॉपर गौतम रघुवंशी ने कहा कि नंबरों के लिए नहीं नॉलेज के लिए पढ़ें। कानपुर के गौतम रघुवंशी ने यूपी बोर्ड की हाईस्कूल की परीक्षा में 97.17 फीसदी अंक हासिल कर प्रदेश में पहला स्थान पाया है। गौतम ओंकारेश्वर विद्यालय के छात्र हैं। वह इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। गौतम ने पढाई के रिए नेट नोट बुक्स का भी सहारा लिया और अपनी कामयाबी का श्रेय अपने पिता और स्कूल के अध्यापकों को दिया।

गौतम ने कहा कि एग्जाम तो अच्छे गए तो रिजल्ट तो अच्छा आना ही थी लेकिन इतना अच्छा आएगा उम्मीद नहीं थी। उसने कहा कि वह आईआईटी इंजीनियर बनना चाहता है। आईआईटी के बाद सिविल सर्विस में जाने की तैयारी करूंगा। हर किसी के हार्ड वर्क अलग-अलग होता है लेकिन सबको अपनी तैयारी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर किसी को अपने टारगेट पर फोकस रखना चाहिए।

बता दें कि यूपी बोर्ड क्लास 10 परीक्षा 2019 (UP Board Class 10 Examination 2019) का आयोजन 7 से 28 फरवरी के बीच हुआ था। इस परीक्षा में 30 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था। बोर्ड की सचिव नीना श्रीवास्तव ने गुरुवार को प्रेसवार्ता में परिणाम जारी करने की तारीख की घोषणा की थी।

