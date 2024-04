UP Board 10th Result 2024: हाईस्कूल के नतीजे जारी, एक क्लिक में यहां से करें डाउनलोड

ऐप पर पढ़ें

UP Board 10th Result 2024: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (UPMSP) यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं का रिजल्ट आज दोपहर 2 बजे जारी कर दिया है। इस साल हाईस्कूल की परीक्षा में 89.55% छात्रों ने सफलता हासिल की है। वहीं सीतापुर की प्राची निगम ने पहला स्थान हासिल किया है। । रिजल्ट जारी होने के साथ ही 55 लाख से अधिक छात्र- छात्राओं का इंतजार समाप्त हो गया है। बता दें, यूपी बोर्ड ने बताया, जो मूल्यांकन प्रक्रिया 13 दिनों में पूरी होने वाली थी, उसे 12 दिनों में पूरा कर दिया गया था। अब छात्र आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर रोल नंबर दर्ज कर देख सकते हैं।

UPMSP UP Board Result 2024 live : यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं रिजल्ट Direct Link

वहीं पिछले साल की रिजल्ट की बात करें तो, कक्षा 10वीं में 89.78 प्रतिशत छात्र - छात्राओं ने परीक्षा पास की थी।

UPMSP ने 22 फरवरी से 9 मार्च तक कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित की थी। बता दें, 10वीं परीक्षा की 1.76 करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए लगभग 94,802 परीक्षक नियुक्त किए गए थे और उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन राज्य के कुल 131 केंद्रों पर हुआ था। इस साल, कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए कुल 29,47,311 छात्र और इंटरमीडिएट यानी कक्षा 12वीं की परीक्षा में 25,77,997 छात्रों ने पंजीकरण कराया है। पंजीकृत उम्मीदवारों की कुल संख्या 55,25,308 है।

इन दो वेबसाइट्स पर देख सकेंगे रिजल्ट

upmsp.edu.in

upresults.nic.in

यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र आधिकारिक वेबसाइट के अलावा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट पर भी अपने रिजल्ट और मार्कशीट देख सकते हैं।

जानें- पासिंग मार्क्स

यूपी बोर्ड परीक्षा पास करने के लिए छात्रों को प्रत्येक विषय और कुल मिलाकर कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। दो से अधिक विषयों में 33 प्रतिशत से कम अंक आने पर छात्रों को असफल माना जाएगा और उन्हें कंपार्टमेंट परीक्षा देने का मौका मिलेगा। रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जारी किए जाएंगे।

UP Board Result 2024: इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए देख सकते हैं कक्षा 10वीं के रिजल्ट

- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in,

upresults.nic.in पर जाना होगा।

- फिर होम पेज पर " UP Board Result 2024 link for Class 10 or Class 12" लिंक पर क्लिक करना होगा।

- जिस कक्षा का आप रिजल्ट देखना चाहते हैं, उस पर क्लिक करें।

- अब एक नया पेज खुलेगा जहां उम्मीदवारों को लॉगिन डिटेल्स दर्ज करना होगा।

- अब रिजल्ट आपके सामने होगा। इसे चेक करें और आप चाहें तो भविष्य के लिए प्रिंटआउट ले सकते हैं।