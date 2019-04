UP Board 10th Result 2019: 27 अप्रैल को यूं पाएं यूपी बोर्ड हाईस्कूल रिजल्ट का SMS

UP Board 10th Result 2019: यूपी बोर्ड ने 10वीं (हाईस्कूल) परीक्षा परिणाम 2019 की तारीख का ऐलान कर दिया है। UP Board High School Result 2019 की घोषणा 27 अप्रैल को दोपहर साढ़े 12 बजे की जाएगी। यूपी बोर्ड हाईस्कूल के करीब 32 लाख स्टूडेंट्स को रिजल्ट का इंतजार है। यूपी बोर्ड हाईस्कूल रिजल्ट के साथ UP Board 12th Result की भी घोषणा कर दी जाएगी। 27 अप्रैल को 10वीं 12वीं के नतीजे यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के अलावा लाइव हिन्दुस्तान की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेंगे। रिजल्ट का अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए आपको www.livehindustan.com पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने वाले छात्र-छात्राओं को रिजल्ट घोषित होते ही मोबाइल व ई-मेल पर अलर्ट भेजा जाएगा।

इस बार यूपी बोर्ड की परीक्षाएं सात फरवरी से शुरू हुई थी। हाईस्कूल की परीक्षा 14 दिन और इण्टर की परीक्षा 16 दिन में समाप्त हो गई थी।

तो जानिए कैसे आप www.livehindustan.com की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।

- www.livehindustan.com पर जाएं।

- उसके बाद वहां होमपेज पर दिख रहे बोर्ड रिजल्ट के सेक्शन पर क्लिक करें।

- इसके बाद यूपी बोर्ड रिजल्ट के ऑप्शन पर क्लिक करें।

- अब हाईस्कूल के विद्यार्थी 'यूपी बोर्ड हाईस्कूल रिजल्ट 2019' के लिंक पर क्लिक करें और इंटरमीडिएट के

विद्यार्थी 'इंटरमीडिएट रिजल्ट 2019' के लिंक पर क्लिक करें।

- रिजल्ट का पेज खुलने पर अपना नाम, ई-मेल, मोबाइल नंबर, क्लास की डिटेल्स डालकर सब्मिट करें। इससे

आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा।

- इसके बाद रिजल्ट घोषित होते ही आपके मोबाइल पर अलर्ट आएगा जिस पर क्लिक करते ही रिजल्ट विंडो खुल

जाएगी। उस पर आप अपना रोल नंबर डालकर रिजल्ट देख सकेंगे।

रिजल्ट के अलावा www.livehindustan.com पर हाईस्कूल व इंटर का पास प्रतिशत, लड़के व लड़कियों का पास प्रतिशत, टॉपर्स के नाम व उनका इंटरव्यू, जिलेवार रिजल्ट समेत तमाम जानकारियां उपलब्ध रहेंगी। यहीं नहीं रिजल्ट के बाद इंप्रूवमेंट व कंपार्टमेंट एग्जाम से जुड़ी जानकारी भी आपको यहां मिलेगी।