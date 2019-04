UP board 10th 12th Result 2019 date update: खत्म होने वाला है यूपी बोर्ड हाईस्कूल इंटर रिजल्ट का इंतजार

UP board 10th 12th result 2019 date update: यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटरमीडिएट रिजल्ट 2019 की तिथि का ऐलान बहुत जल्द हो सकता है। यूपी बोर्ड हाईस्कूल में इस बार करीब 32 लाख स्टूडेंट्स ने परीक्षा के लिए रजिस्‍ट्रेशन कराया था, वहीं इंटरमीडिएट के लिए 26 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्‍ट्रेशन कराया था। यानी करीब 58 लाख स्टूडेंट्स को इस डेट का ब्रेसब्री से इंतजार है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि 20 अप्रैल को नतीजों (UP Result High School and Intermediate Result 2019) की घोषणा हो सकती है। जबकि कुछ का कहना है कि रिजल्ट तीसरे से चौथे सप्ताह के बीच घोषित हो सकते हैं। हालांकि अभी तक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने या उसकी आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर नतीजे की तिथि को लेकर कोई अपडेट नहीं दी गई है। पिछले साल रिजल्ट 29 अप्रैल को घोषित किया गया था।

बिहार बोर्ड द्वारा इंटर व मैट्रिक का रिजल्ट जारी हो चुका है। अब यूपी बोर्ड रिजल्ट का इंतजार है। ऐसी खबरें है कि छात्र-छात्राओं के रोल नंबरवार अंक चढ़ाने का काम चल रहा है जो चंद दिनों में पूरा होने की उम्मीद है।

पिछले साल यूपी बोर्ड के नतीजे 29 अप्रैल 2018 को घोषित हुए थे। पिछले साल हाईस्कूल के 75.16 और इंटर के 72.43 प्रतिशत छात्र-छात्राएं सफल हुए थे।

