UP Board 10th 12th Result 2019: रिजल्ट डेट को लेकर यूपी बोर्ड ने दिया ये ताजा बयान

UP Board 10th 12th Result 2019: यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम अगले सप्ताह घोषित हो सकता है। यूपी बोर्ड के अतिरिक्त सचिव शिव लाल के मुताबिक यूपी बोर्ड 10वीं और यूपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट तैयार करने का काम पूरा होने वाला है। यह लगभग पूरा हो चुका है। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट डेट का ऐलान सोमवार को हो सकता है। इसके अलावा पांच रीजन की कमान संभाल रहे यूपी बोर्ड के सभी रीजनल सचिव भी गुरुवार रात दिल्ली के लिए निकल गए जहां कम्प्यूटर एजेंसियां रिजल्ट, मेरिट लिस्ट तैयार करती हैं। हर वर्ष दिल्ली बेस्ड एजेंसी ही रिजल्ट तैयार करती है जिसकी डिटेल्स गोपनीय रखी जाती है।

नाम न बताने की शर्त पर एक सीनियर बोर्ड अधिकारी ने कहा कि रिजल्ट (UP Result High School and Intermediate Result 2019) अगले सप्ताह तक घोषित किया जाएगा। रिजल्ट की हार्ड कॉपी की प्रिंटिंग का काम जारी है, ये रविवार तक पूरा हो जाएगा।

यूपी बोर्ड हाईस्कूल में इस बार करीब 32 लाख स्टूडेंट्स ने परीक्षा के लिए रजिस्‍ट्रेशन कराया था, वहीं इंटरमीडिएट के लिए 26 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्‍ट्रेशन कराया था। यानी करीब 58 लाख स्टूडेंट्स को इस डेट का ब्रेसब्री से इंतजार है।

UP board result 2019: रिजल्ट की तैयारी अंतिम दौर में, सचिव दिल्ली गईं

10वीं-12वीं के अंकपत्र सह प्रमाणपत्र पर लिखित व प्रायोगिक परीक्षा के नंबर चढ़ाने का काम पूरा हो चुका है। अब क्रास चेकिंग हो रही है। जैसे यदि किसी स्कूल के बच्चों का नंबर नहीं है तो संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से उसकी जांच करवा रहे हैं। परीक्षा में उपस्थित होने के बावजूद किन्हीं कारणों से जिन बच्चों के नंबर अंकपत्र पर नहीं चढ़ सके उसे मंगाया जा रहा है।

रिजल्ट घोषित होने पर यहां देख पाएंगे up board high school result 2019 and up board inter result 2019

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने या उसकी आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर नतीजे की तिथि को लेकर कोई अपडेट नहीं दी गई है। पिछले साल रिजल्ट 29 अप्रैल को घोषित किया गया था। पिछले साल हाईस्कूल के 75.16 और इंटर के 72.43 प्रतिशत छात्र-छात्राएं सफल हुए थे।