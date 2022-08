UP BEd Result 2022 Live Updates: आज जारी होगा यूपी बीएड रिजल्ट, upbed2022.in पर कर सकेंगे चेक

UP BEd Result 2022 Live Updates: यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आज upbed2022.in पर जारी होगा। यूपी बीएड एंट्रेंस नोटिफिकेशन के मुताबिक परिणाम 5 अगस्त को यानी आज जारी होना है। परिणाम जारी होने पर परीक्षार्थी अपना रोल नंबर डालकर रिजल्ट चेक कर सकेंगे। रिजल्ट के आधार पर राज्य के 19 विश्वविद्यालयों के कॉलेजों में अभ्यार्थियों को बीएड कोर्सेज में प्रवेश मिलेगा। नतीजे जारी होने के बाद काउंसिलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। काउंसलिंग के लिए उ्मीदवारों को पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा 6 जुलाई को प्रदेश के 75 जिलों के 1541 केंद्रों पर उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया था। इस साल यूपी बीएड के लिए करीब 6,72,456 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। परीक्षा में रिकार्ड 92.26 फीसदी अभ्यर्थी शामिल हुए थे।

08:30 AM - जानें कितनी रह सकती है कटऑफ

कैटगरी कुल अंक अपेक्षित बीएड कट ऑफ

जनरल 400 341-351

ओबीसी 400 331-340

एससी 400 201-215

एसटी 400 200-212

08:05 AM - काउंसिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराकर शुल्क जमा कर विश्वविद्यालय/महाविद्यालय चुनना होगा। अगर इसके बाद भी सीटे बच जाती हैं तो उसके बाद बची हुई सीटों के लिए पूल काउंसलिंग कराई जाएगी। उसके बाद अभ्यर्थियों को कॉलेज अलॉटमेंट लेटर दिए जाएंगे। अभ्यर्थी 'च्वाइस-फिलिंग' के लिए अपनी पसंद के बीएड कॉलेजों के कोड नोट भी कर सकते हैं जिससे बाद में उन्हें आसानी होगी।

07:50 AM - UP BEd JEE Result 2022: यूं चेक कर सकेंगे यूपी बीए़ड रिजल्ट

- सबसे पहले upbed2022.in पर जाएं।

- UP BEd JEE Result 2022 के लिंक पर क्लिक करें।

- रिजल्ट पेज खुलने पर अपना रोल नंबर डालें और सब्मिट करें। आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा।

07:20 AM - इन कॉलेजों में मिलेगा एडमिशन

रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली, डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ, डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर, छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय प्रयागराज, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़, मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर और महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़