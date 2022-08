UP BEd Result 2022 Direct Link: मोबाइल से यूं डाउनलोड करें B.Ed स्कोर कार्ड

UP BEd Result 2022 Direct Link: रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। परीक्षा परिणाम रुहेलखंड विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mjpru.ac.in पर जारी किया गया है। प्रयागराज की रागिनी यादव ने 359.666 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया है। प्रयागराज की ही नीतू देवी ने दूसरा और अभय कुमार गुप्ता ने तीसरा स्थान पाया है। कई स्टूडेंट्स को अपना रिजल्ट चेक करने में दिक्कत आ रही है। यहां जानिए कैसे आप अपना रिजल्ट मोबाइल पर आसान स्टेप्स से चेक कर सकते हैं।

UP BEd Result 2022 Check: यूं चेक करें रिजल्ट

- मोबाइल पर mjpru.ac.in वेबसाइट खोलें।

- वेबसाइट के होम पेज पर ऊपर की तरफ चल रहे स्क्रोल पर UP B.Ed Entrance Result के लिंक पर क्लिक करें

- B.Ed Result के लिंक पर क्लिक करें

- नया पेज खुलने पर Click here to Download Score Card के लिंक पर क्लिक करें। यहीं आपको आंसर-की का लिंक भी दिखेगा।

- स्कोर कार्ड वाले लिंक पर क्लिक करने पर आपका रिजल्ट पेज खुल जाएगा। यहां यूजर आईडी व पासवर्ड डालकर लॉग इन करें। अपना रिजल्ट देखें।

- रिजल्ट डाउनलोड कर प्रिंट लेना न भूलें।

UP BEd Result 2022 Direct Link

टॉप 10 में छह लड़कियां और चार लड़के हैं। पिछले साल शीर्ष 10 स्थानों में एक भी महिला अभ्यर्थी जगह नहीं बना पाई थी। रिजल्ट के आधार पर राज्य के 19 विश्वविद्यालयों के कॉलेजों में अभ्यार्थियों को बीएड कोर्सेज में प्रवेश मिलेगा। काउंसलिंग के लिए उ्मीदवारों को पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा 6 जुलाई को आयोजित उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में रिकार्ड 92.26 फीसदी अभ्यर्थी शामिल हुए थे।