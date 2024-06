UP BEd JEE Result declared : यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी, Direct Link , टॉपरों की लिस्ट

ऐप पर पढ़ें

UP BED JEE Result 2024: यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। परीक्षार्थी bujhansi.ac.in पर जाकर या नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। परीक्षार्थी अपना यूजर आईडी व पासवर्ड डालकर लॉग इन कर नतीजे चेक कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा में संपूर्ण उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के मनोज कुमार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने 400 में से 344.67 मार्क्स हासिल किए। ओबीसी कैटेगरी से ताल्लुक रखने वाले मनोज आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं। दूसरे नंबर पर प्रयागराज के शिव मंगल ने बाजी मारी है। साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट के 400 में से 339.33 अंक आए हैं। तीसरे स्थान पर वाराणसी के नजीर अहमद रहे। आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट के 400 में से 338.66 अंक आए हैं। उत्तर प्रदेश के बीएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए राज्य स्तरीय परीक्षा का आयोजन 9 जून 2024 को किया गया था। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह नौ से 12 बजे तक व द्वितीय पाली की परीक्षा दो बजे से शाम पांच बजे तक हुआ थी। इसमें पंजीकृत 2.23 लाख में से 1.93 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे।

UP BEd JEE Result 2024 : कैसे चेक करें यूपी बीएड एंट्रेंस रिजल्ट

- bujhansi.ac.in पर जाएं।

- Uttar Pradesh BEd JEE 2024 वेबसाइट लिंक पर क्लिक करें।

- Click Here for Download Score Card के लिंक पर क्लिक करें।

- यूजर आईडी व पासवर्ड डालकर रिजल्ट चेक करें।

यूपी बीएड टॉपरों की लिस्ट ( UP B.Ed Topper List )

रैंक अभ्यर्थी अंक शहर

1 मनोज कुमार 344 अलीगढ़

2 शिव मंगल 339 प्रयागराज

3 नजीर अहमद 338 वाराणसी

4 पवन कुमार चौरासिया 334 प्रतापगढ़

5 कुमार दीक्षा 333 अलीगढ़

6 अंजली राय 329 अलीगढ़

7 अनुराग प्रजापति 329 जौनपुर

8 आरती 323 मिर्जापुर

9 हर्षिता वार्ष्णेय 323 अलीगढ़

10 अवेश कुमार 321 अलीगढ़

11 आदित्य कुमार यादव 320 जौनपुर

12 तेजु सोनकर 329 आजमगढ़

13 हिमांशु त्रिपाठी 317 आजमगढ़

14 सबा अंजु 316 भदोही

15 मनीष कुमार 315 मिर्जापुर

16 अमन यादव 314 जौनपुर

18 प्रियांशु जायसवाल 312 जौनपुर

19 आदित्य गोस्वामी 311 जालौन

20 सुरेंद्र कुमार 311 अंबेडकरनगर



रिजल्ट के बाद कैसे मिलेगा दाखिला

अभ्यर्थियों के स्कोरकार्ड में उनकी स्टेट रैंक, कैटेगरी रैंक, लिखित परीक्षा में प्राप्तांक, फाइनल स्कोर, पेपर 1 में सही व गलत उत्तर, पेपर 2 में सही व गलत उत्तर, पेपर वाइज टोटल मार्क्स जैसी डिटेल्स दी गई होगी। साथ ही यह भी बताया गया होगा कि वह काउंसलिंग राउंड में जाने के लिए योग्य है या नहीं। यूपी बीएड जेईई रिजल्ट 2024 में सफल उम्मीदवारों को बीएड कोर्स में दाखिले के लिए बीयू द्वारा आयोजित की जाने वाली काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेना होगा।

काउंसलिंग के दौरान सबसे अधिक मारामारी राजकीय और एडेड कॉलेजों की लगभग 7500 सीटों पर होगी।

सफल छात्रों को प्रदेश के इन विश्वविद्यालयों में प्रवेश मिलेगा, देखें लिस्ट

- रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली

- डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा

- लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ

- डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या

- चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ

- बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी

- महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी

- संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी

- वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर

- दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर

- छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर

- प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय प्रयागराज

- जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया

- सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर

- ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ

- गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा

- राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़

- मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर

- महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़