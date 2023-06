UP BEd JEE Result 2023: यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी, यह रहा Direct Link

ऐप पर पढ़ें

UP BEd JEE Result 2023 : शैक्षिक सत्र 2023-25 के लिए बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा ( UP B.Ed Entrance Exam 2023 ) का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। परीक्षार्थी अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट, bujhansi.ac.in पर चेक कर सकते हैं। बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय झांसी ने राज्य के सरकारी और निजी बीएड कॉलेजों में दो वर्षीय बीएड कोर्स में दाखिले के लिए 15 जून 2023 को प्रवेश परीक्षा आयोजित की थी।

यूपी बीएड जेईई रिजल्ट 2023 में सफल उम्मीदवारों को बीएड कोर्स में दाखिले के लिए बीयू द्वारा आयोजित की जाने वाली काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेना होगा। यूपी बीएड काउंसलिंग की प्रक्रिया 10 जुलाई से शुरू हो सकती है। इसके लिए भी ऑनलाइन ही आवेदन किए जा सकेंगे।काउंसलिंग के दौरान सबसे अधिक मारामारी राजकीय और एडेड कॉलेजों की लगभग 7500 सीटों पर होगी।

रिजल्ट डायरेक्ट लिंक

UP BEd JEE Result 2023 : कैसे चेक करें यूपी बीएड एंट्रेंस रिजल्ट

- bujhansi.ac.in पर जाएं।

- Uttar Pradesh BEd JEE 2023 वेबसाइट लिंक पर क्लिक करें।

- Click Here for Download Score Card के लिंक पर क्लिक करें।

- यूजर आईडी व पासवर्ड डालकर रिजल्ट चेक करें।

सफल छात्रों को प्रदेश के इन विश्वविद्यालयों में प्रवेश मिलेगा, देखें लिस्ट

- रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली

- डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा

- लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ

- डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या

- चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ

- बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी

- महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी

- संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी

- वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर

- दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर

- छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर

- प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय प्रयागराज

- जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया

- सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर

- ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ

- गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा

- राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़

- मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर

- महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़