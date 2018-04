UP B.Ed JEE result 2018: यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2018 के टॉपर अभिषेक कुमार अवस्थी नहीं करेंगे B.Ed

UP BEd JEE result 2018: लखनऊ यूनिवर्सिटी ने शुक्रवार को बैचलर ऑफ एजुकेशन 2018-2020 प्रवेश परीक्षा ( UP BEd JEE 2018 ) का रिजल्ट घोषित कर दिया। यूपी बीएड एंट्रेंस टेस्ट में राज्य के हमीरपुर जिले के रहने वाले अभिषेक कुमार अवस्थी ने टॉप किया है। UP BEd entrance test 2018 में 341 अंक प्राप्त करने वाले अभिषेक ने कहा कि वह कोई बीएड कॉलेज ज्वॉइन नहीं करने वाले हैं क्योंकि लोअर पीसीएस 2015 में उनका सेलेक्शन हो गया है।

UP BEd JEE topper अभिषेक कुमार ने कहा, 'फिर भी, मुझे इस बात की काफी खुशी है कि मैंने यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया है।'

बिहार के जिम्मी सौरभ ने परीक्षा में 324.670 मार्क्स प्राप्त कर दूसरा स्थान हासिल किया है। सौरभ मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं और उन्होंने कानपुर यूनिवर्सिटी में इंग्लिश में एमए किया है। गोरखपुर के सतेन्द्र कुमार मिश्रा 324.330 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे हैं।

JEE BEd 2018–20 के कॉर्डिनेटर नवीन खरे ने कहा कि ऑनलाइन व ऑफ कैंपस काउंसलिंग की संभावित तिथि जून फर्स्ट वीक है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर 10 मई तक तय तिथियां प्रकाशित कर दी जाएंगी। ऑरिजनल एप्लीकेशन फॉर्म में भरे गए विषय समूह के मुताबिक उम्मीदवारों को कॉलेजों में सीट आवंटित की जाएगी।

अभ्यर्थी नतीजे विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.lkouniv.ac.in और बीएड की वेबसाइट www.upbed.nic.in पर देख सकते हैं।

जेईई बीएड-2018 में 2.33 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। प्रवेश परीक्षा बीती 11 अप्रैल को हुई। परीक्षा में 2.10 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। समन्वयक प्रो. एनके खरे ने बताया कि कुल 2,09,241 अभ्यर्थियों के नतीजे जारी किए गए हैं। जिनमें कुल 84,266 पुरुष अभ्यर्थी और 1,26,169 महिला अभ्यर्थियों के नतीजे जारी किए गए हैं। 1,174 अभ्यर्थियों ने सिर्फ एक पेपर की परीक्षा दी थी। इसलिए नतीजे जारी नहीं किए गए। दस मामले नकल के थे।

बीएड-2018 में महिलाओं के मुकाबले पुरुषों ने कम आवेदन किए। बावजूद टॉप टेन में सिर्फ एक महिला अभ्यर्थी जगह बना पाई है। इनमें, दूसरे स्थान पर रहने वाले आगरा की जिम्मी सौरभ शामिल हैं। इनके अलावा, सारे पुरुष अभ्यर्थियों ने टॉप टेन में जगह पाई है।

ये हैं टॉप 10

1. अभिषेक कुमार अवस्थी- इलाहाबाद

2. जिम्मी सौरभ- आगरा

3. सत्येन्द्र कुमार मिश्र- गोरखपुर

4. राजीव कुमार पाण्डे- फैजाबाद

5. शिव शंकर- इलाहाबाद

6. राहुल कुमार पाण्डेय- फैजाबाद

7. रवीश कुमार- वाराणसी

8. आकाश पाण्डेय- वाराणसी

9. देवेन्द्र कुमार- मेरठ

10. संजय राजपूत- झांसी

