Unversity Exam in UP : सभी इंजीनियिरिंग और पॉलीटेक्निक कॉलेजों की परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी, अंतिम वर्ष की परीक्षाएं जुलाई के दूसरे सप्ताह में

Unversity Exam in UP : उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलीटेक्निक कॉलेजों की परीक्षाओं को लेकर अहम फैसला किया है। उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा के सचिव आलोक कुमार ने बताया कि इस बार सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलीटेक्निक कॉलेजों की परीक्षाएं ऑनलाइन कराई जाएंगी।

वहीं स्नातक व परास्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं जुलाई के दूसरे सप्ताह में आयोजित कराई जाएंगी। बाकी परीक्षाएं जुलाई के आखिरी सप्ताह में होंगी। खास बात यह कि इस साल की परीक्षाओं में प्रश्नपत्र में सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही पूछे जाएंगे।

Govt has taken a decision to hold final year exams of all students under technical education department in 3rd week of July. Other than final year, exams will take place in last week of July. It will be objective type and online. @UPGovt @AKTU_Lucknow @rmulko @ishajainTOI