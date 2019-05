यूनिवर्सिटी में ग्रुप सी की 55 वैकेंसी, 30 जून तक करें आवेदन

केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने ग्रुप सी के विभिन्न पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। कुल 55 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसके तहत सिक्योरिटी इंस्पैक्टर, फार्मासिस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट, लैबोरेटरी असिस्टेंट, लोअर डिविजन क्लर्क अन्य पदों पर नियुक्तियां होंगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून 2019 है।

सिक्योरिटी इंस्पैक्टर, पद : 01 (अनारक्षित)

योग्यता : ग्रेजुएट डिग्री के साथ संबंधित क्षेत्र में कम से कम तीन साल का अनुभव हों। या

- वैध ड्राइविंग प्राप्त होना चाहिए।

आयु सीमा : अधिकतम 32 वर्ष।

फार्मासिस्ट, पद : 01 (अनारक्षित)

योग्यता : बारहवीं के बाद फार्मेसी में दो वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त हो।

- स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर हो।

आयु सीमा : अधिकतम 32 वर्ष।

टेक्निकल असिस्टेंट, पद : 03 (अनारक्षित : 01)

योग्यता : न्यूनतम 50% अंकों के साथ संबंधित विषय में बैचलर डिग्री प्राप्त हो।

- संबंधित क्षेत्र में कम से कम दो साल का अनुभव हो।

आयु सीमा : अधिकतम 30 वर्ष।

वेतनमान (उपरोक्त पद) : 29,200 से 92,300 रुपये।

लैबोरेटरी असिस्टेंट, पद : 07 (अनारक्षित : 05)

योग्यता : साइंस विषय में बैचलर डिग्री या संबंधित विषय में समकक्ष डिग्री प्राप्त हो। या

- संबंधित कार्यक्षेत्र में तीन वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त होना चाहिए।

आयु सीमा : अधिकतम 30 वर्ष।

वेतनमान : 25,500 से 81,100 रुपये।

लोअर डिविजन क्लर्क, पद : 17 (अनारक्षित : 08)

योग्यता : किसी भी विषय में बैचलर डिग्री प्राप्त हो।

- हिन्दी टाइपिंग गति 30 शब्द प्रति मिनट या अंग्रेजी टाइपिंग गति 35 शब्द प्रति मिनट हो।

- साथ ही कम्प्यूटर पर अंग्रेजी और हिन्दी टाइपिंग 10,500/9000 की-डिप्रेशन प्रति घंटा होनी चाहिए।

- कम्प्यूटर ऑपरेशन में दक्षता हो।

आयु सीमा : अधिकतम 30 वर्ष।

हिन्दी टाइपिस्ट, पद : 01 (अनारक्षित)

योग्यता : मान्यता प्राप्त बोर्ड से बारहवीं पास हो।

- हिन्दी टाइपिंग गति 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए।

- कम्प्यूटर एप्लीकेशन की अच्छी जानकारी हो।

आयु सीमा : अधिकतम 30 वर्ष।

कुक, पद : 03 (अनारक्षित)

योग्यता : मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं पास हो।

- संबंधित क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो।

आयु सीमा : अधिकतम 32 वर्ष।

वेतनमान (उपरोक्त तीन पद) : 19,900 से 63,200 रुपये।



मल्टी टास्किंग स्टाफ, पद : 06 (अनारक्षित : 05)

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान/ बोर्ड से दसवीं या आईटीआई पास हो।

आयु सीमा : अधिकतम 30 वर्ष।

लाइब्रेरी अटेंडेंट, पद : 04 (अनारक्षित : 03)

योग्यता : मान्यता प्राप्त बोर्ड से बारहवीं पास हो।

- लाइब्रेरी साइंस में सर्टिफिकेट प्राप्त हो।

आयु सीमा : अधिकतम 30 वर्ष।

लैबोरेटरी अटेंडेंट, पद : 07 (अनारक्षित : 05)

योग्यता : विज्ञान विषय के साथ बारहवीं पास हो। या

- विज्ञान विषय के साथ दसवीं पास हो और संबंधित क्षेत्र में न्यूनतन दो वर्ष का अनुभव हो।

आयु सीमा : अधिकतम 30 वर्ष।

होटल अटेंडेंट, पद : 02 (अनारक्षित)

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान/ बोर्ड से दसवीं या आईटीआई पास हो।

आयु सीमा : अधिकतम 32 वर्ष।

किचन अटेंडेंट, पद : 02 (अनारक्षित)

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान/ बोर्ड से दसवीं या संबंधित ट्रेड में आईटीआई पास हो।

- संबंधित कार्यक्षेत्र में न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव हो।

आयु सीमा : अधिकतम 32 वर्ष।

मेडिकल अटेंडेंट/ड्रेसर, पद : 01 (अनारक्षित)

योग्यता : मैट्रिकुलेशन/ दसवीं या समकक्ष परीक्षा पास होने के साथ संबंधित क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो।

वेतनमान (उपरोक्त छह पद) : 18,000 से 56,900 रुपये।



चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा/ स्किल टेस्ट/ इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा।

आवेदन शुल्क

- सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 1,000 रुपये।

- एससी/ एसटी एवं दिव्यांग श्रेणी के लिए 500 रुपये।

- महिलाओं को कोई शुल्क नहीं देना होगा।

- शुल्क का भुगतान एनईएफटी/क्रेडिट/डेबिट कार्ड/ट्रांसफर/नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है।

आवेदन प्रक्रिया

- सबसे पहले वेबसाइट (www.cukerala.ac.in) पर लॉगइन करें।

- होमपेज पर मौजूद नोटिफिकेश सेक्शन के अंर्तगत करियर ऑर्प्चुनिटी लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर नया वेबपेज खुल जाएगा। यहां शीर्षक Employment Notification of Recruitment of Various Group "B" and Group "C" Posts in the Central University of Kerala लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करते ही एक और वेबपेज खुल जाएगा। यहां मौजूद Non-teaching posts-Group "C" लिंक पर क्लिक करें।

- क्लिक करते ही रिक्तियों से संबंधित जारी किया गया विस्तृत विज्ञापन में खुल जाएगा। इसे ध्यान से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच करें।

- इसके बाद विज्ञापन में दिए दिशा-निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।

- सफलतापूर्वक जमा किए गए आवेदन फॉर्म का ए4 साइज के पेपर पर प्रिंटआउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रखें।

महत्वपूर्ण तिथि

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 30 जून 2019

अधिक जानकारी यहां

वेबसाइट : www.cukerala.ac.in