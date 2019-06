इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 202 पदों पर भर्तियां

इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने गेस्ट फैकल्टी के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। कुल 202 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। सभी पद यूनिवर्सिटी के विभिन्न डिपार्टमेंट/ सेंटर/ इंस्टीट्यूट में अनुबंध के अनुसार भरे जाएंगे। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को इन पदों के लिए डाक के माध्यम से अपने आवेदन यूनिवर्सिटी के पते पर भेज सकते है। डाक से आवेदन स्वीकार होने की अंतिम तिथि 12 जुलाई 2019 है। पदों से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आगे पढ़ें :

गेस्ट फैकल्टी, कुल पद : 202 (अनारक्षित : 83)

(पदों का विवरण विषयानुसार)

एंशिएंट हिस्ट्री, पद : 08 (अनारक्षित : 05)

एंथ्रोपोलॉजी, पद : 03 (अनारक्षित : 02)

अरेबिक एंड पर्शियन, पद : 06 (अनारक्षित : 02)

बिहेवियरल एंड कॉग्नेटिव साइंस, पद : 04 (अनारक्षित : 01)

बायोकेमिस्ट्री, पद : 01 (अनारक्षित)

बायो-इंर्फोमेटिक्स, पद : 03 (अनारक्षित : 02)

बॉटनी, पद : 08 (अनारक्षित : 03)

केमिस्ट्री, पद : 16 (अनारक्षित : 06)

कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पद : 06 (अनारक्षित : 02)

डिफेंस एंड स्ट्रेटिजिक स्टडीज, पद : 03 (अनारक्षित : 02)

अर्थ एंड प्लेनेटरी साइंस, पद : 04 (अनारक्षित : 01)

इकोनॉमिक्स, पद : 05 (अनारक्षित : 03)

एजुकेशन, पद : 06 (अनारक्षित : 02)

इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, पद : 07 (अनारक्षित : 03)

इंग्लिश एंड मॉर्डन यूरोपियन लैंग्वेज, पद : 08 (अनारक्षित : 03)

इंवायन्मेंटल स्टडीज, पद : 03 (अनारक्षित : 01)

फिल्म एंड थिएटर, पद : 03 (अनारक्षित : 01)

फूड टेक्नोलॉजी, पद : 02 (अनारक्षित : 01)

जियोग्राफी, पद : 06 (अनारक्षित : 02)

जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पद : 03 (अनारक्षित : 02)

लॉ, पद : 08 (अनारक्षित : 02)

मैथमेटिक्स, पद : 07 (अनारक्षित : 03)

मेडिवल एंड मॉर्डन हिस्ट्री, पद : 07 (अनारक्षित : 02)

म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट, पद : 03 (अनारक्षित : 02)

फिलोसफी, पद : 07 (अनारक्षित : 03)

फिजिकल एजुकेशन, पद : 04 (अनारक्षित : 01)

फिजिक्स, पद : 08 (अनारक्षित : 03)

पॉलिटिकल साइंस, पद : 06 (अनारक्षित : 03)

फिजियोलॉजी, पद : 06 (अनारक्षित : 03)

संस्कृत, पाली, प्राकृत एंड ऑरिएंटल लैंग्वेज, पद : 10 (अनारक्षित : 03)

सोशियोलॉजी, पद : 04 (अनारक्षित : 02)

स्टेटिस्टिक, पद : 05 (अनारक्षित : 02)

उर्दू, पद : 05 (अनारक्षित : 03)

विजुअल आर्ट, पद : 04

वुमेन स्टडीज, पद : 02 (अनारक्षित : 01)

जूलॉजी, पद : 11 (अनारक्षित : 04)

योग्यता (उपरोक्त सभी पद) : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से अच्छे अकादमिक रिकॉर्ड और न्यूनतम 55 फीसदी अंकों या

समकक्ष ग्रेड के साथ संबंधित विषय में मास्टर डिग्री प्राप्त हो।

- यूजीसी के नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (नेट) या राज्य स्तर पर आयोजित होने वाली समकक्ष पात्रता परीक्षा (स्लेट/ सेट) में पास हो।

- यूजीसी वर्ष 2009 में जारी नियमों के अनुसार पीएचडी डिग्री प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को नेट/ स्लेट/ सेट से छूट प्राप्त होगी।

- यूजीसी जिन विषयों में नेट/ स्लेट/ सेट का आयोजन नहीं करता, उन विषयों में नेट/ स्लेट/ सेट पास होना अनिवार्य नहीं है।

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।

आवेदन शुल्क

- सामान्य/एसईबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये।

- एससी/ एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये। दिव्यांग और महिला उम्मीदवारों को शुल्क देय नहीं है।

- शुल्क का भुगतान आरटीजीएस/ एनईएफटी के माध्यम से किया जाएगा।

खाते की जानकारी इस प्रकार है :

अकाउंट नंबर : 36588295362

आईएलएससी नंबर : SBIN0001621

खाते का प्रकार : करंट अकाउंट

बैंक : भारतीय स्टेट बैंक, इलाहाबाद ब्रांच

ब्रांच कोड : 1621

आवेदन प्रक्रिया

- सबसे पहले विश्वविद्यालय की वेबसाइट (www.allduniv.ac.in/) पर लॉगइन करें।

- होमपेज पर रिक्रूटमेंट ऑप्शन पर क्लिक करें। ऐसा करने पर नया वेबपेज खुल जाएगा।

- यहां विज्ञापन शीर्षक Applications are invited for engagement of Guest Faculty

in various Departments /Centres /Institutes of the University of

Allahabad दिया गया है।

- इसके आगे एडवर्टाइजमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म लिंक दिए गए है। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट लिंक पर क्लिक करें।

- अब नए वेबपेज पर रिक्तियों से संबंधित जारी किया गया विज्ञापन खुल जाएगा। इसे ध्यान से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता

की जांच करें।

- इसके बाद पिछले वेबपेज पर मौजूद एप्लीकेशन फॉर्म लिंक पर क्लिक करें। ऐसा करने पर आवेदन फॉर्म का प्रारूप आपकी कम्प्यूटर पर

डाउनलोड हो जाएगा।

- इसका ए4 साइज के पेपर पर प्रिंटआउट निकाल लें। फिर विज्ञापन में दिए दिशा-निर्देशों के अनुसार आवेदन को भरें।

- साथ ही दाईं ओर निर्धारित स्थान पर अपनी पासपोर्ट साइज की रंगीन फोटोग्राफ को चिपकाएं।

- भरे हुए आवेदन पत्र के साथ मांगे गए प्रमाण पत्रों की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी संलग्न करके एक लिफाफे में डालें।

- अब लिफाफे के ऊपर साफ शब्दों में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ....(आवेदित पद का नाम) लिखें।

- इसके बाद तैयार लिफाफे को डाक के माध्यम से निर्धारित तिथि तक तय पते पर भेज दें।

यहां भेजें आवेदन

हेड/डायरेक्टर/कोऑिर्डिनेटर यूनिवर्सिटी से संबंधित डिपार्टमेंट/सेंटर/इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, सीनेट हाउस, यूनिवर्सिटी रोड, ओल्ड

कट्रा, प्रयागराज, उत्तरप्रदेश-211002

महत्वपूर्ण तिथि

डाक से आवेदन स्वीकार होने की अंतिम तिथि : 12 जुलाई 2019

अधिक जानकारी यहां

वेबसाइट : www.allduniv.ac.in