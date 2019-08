UKPSC ACF Recruitment 2019: सहायक वन संरक्षक के 45 पदों पर भर्ती

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने सहायक वन संरक्षक के पदों को भरने के लिए आवेदन पत्र मांगे हैं। इसके तहत कुल 45 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इन पदों को भरने के लिए आयोग सहायक वन संरक्षक परीक्षा-2019 का आयोजन करेगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 अगस्त 2019 है। हर तरह के आरक्षण और आयु सीमा में छूट का लाभ सिर्फ उत्तराखंड के मूल निवासी उम्मीदवारों को मिलेगा। अन्य राज्यों के उम्मीदवार अनारक्षित श्रेणी में आएंगे और इसी श्रेणी में आवेदन करने के योग्य होंगे। रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है :



सहायक वन संरक्षक, पद : 45

(श्रेणियों के अनुसार रिक्तियों का वर्गीकरण)

अनारक्षित, पद : 25

अनुसूचित जाति, पद : 09

अनुसूचित जनजाति, पद : 01

अन्य पिछड़ा वर्ग, पद : 06

ईडब्ल्यूएस, पद : 04



योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/संस्थान से एग्रीकल्चर/बॉटनी/केमेस्ट्री/कम्प्यूटर एप्लीकेशन/कम्प्यूटर साइंस/एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग/केमिकल इंजीनियरिंग/सिविल इंजीनियरिंग/कम्प्यूटर इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग/मेकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री प्राप्त हो। अथवा

- इंवायरन्मेंटल साइंस/फॉरेस्ट्री/जियोलॉजी/हॉर्टिकल्चर/मैथमेटिक्स/फिजिक्स/स्टेटिस्टिक्स/वेटरिनरी साइंस/जूलॉजी में बैचलर डिग्री प्राप्त होनी चाहिए।

वेतनमान : 56,100 से 1,77,500 रुपये।

आयु सीमा : न्यूनतम 21 और अधिकतम 42 वर्ष। आयु की गणना 01 जुलाई 2019 के आधार पर की जाएगी।

- आयु सीमा में राज्य सरकार के नियमानुसार छूट दी जाएगी।

शारीरिक मापदंड :

लंबाई : पुरुष- 163 सेंटीमीटर

महिला- 150 सेंटीमीटर

सीना : पुरुष- 84 सेंटीमीटर (पांच सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए)

चयन प्रकिया :

- योग्य उम्मीदवारों का चयन सहायक वन रक्षक परीक्षा-2019 के जरिए किया जाएगा।

आवेदन शुल्क

- सामान्य/ओबीसी और अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के लिए 173.60 रुपये।

- शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड अथवा नेटबैंकिंग के जरिए किया जा सकता है।

आवेदन प्रक्रिया :

- इच्छुक उम्मीदवारों को आयोग की वेबसाइट (www.ukpsc.gov.in) पर लॉगइन करना होगा। होमपेज खुलने पर बाईं तरफ नीचे की ओर दिए गए एग्जाम एंड रिक्रूटमेंट ऑप्शन पर क्लिक करें।

- क्लिक करते ही एक नया वेबपेज खुल जाएगा। यहां पर Notification of Assistant Conservator of Forest Exam-2019 (29-07-2019) लिंक दिखाई देगा।

- इस लिंक पर क्लिक करें। ऐसा करने पर नया पेज खुल जाएगा। अब उम्मीदवारों को Click here for Advertisement of ACF लिंक पर क्लिक करना होगा।

- क्लिक करने पर रिक्तियों से संबंधित आयोग द्वारा जारी किया गया विस्तृत विज्ञापन आपकी कम्प्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगा।

- इस विज्ञापन में दिए गए दिशा-निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ें और पद के अनुसार अपनी योग्यता की जांच कर लें।

- इसके बाद पुन: वेबपेज पर आएं और यहां एडवर्टाइजमेंट लिंक के नीचे दिखाई दे रहे Click here to apply Online लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर एक और पेज खुलेगा। यहां पर दाईं ओर दिए गए न्यू यूजर/रजिस्टर हियर ऑप्शन पर क्लिक करें।

- अब खुलने वाले नए पेज पर ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर और यूजर नेम दर्ज करें। इसके बाद जेनरेट ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करें।

- उम्मीदवारों को ई-मेल और मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी की सहायता से रजिस्ट्रेशन पेज खोलना होगा और दिशा-निर्देशों के अनुसार रजिस्ट्रेशन करना होगा।

- रजिस्ट्रेशन के बाद प्राप्त यूजर नेम और पासवर्ड की मदद से लॉगइन करके आवेदन पत्र खोलें और इसे भरकर सब्मिट कर दें।

महत्वपूर्ण तिथि

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 20 अगस्त 2019 (रात 11.59 बजे तक)

ऑनलाइन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि : 20 जून 2019 (रात 11.59 बजे तक)

अधिक जानकारी यहां

वेबसाइट : www.ukpsc.gov.in

ई-मेल : ukpschelpline@gmail.com

फोन : 01334-244143