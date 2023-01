Uttarakhand Board 2023: जारी हुई 10वीं-12वीं की डेटशीट,16 मार्च से शुरू होंगी परीक्षाएं, यहां देखें डायरेक्ट लिंक

ऐप पर पढ़ें

UK Board Date Sheet 2023: उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (UBSE) ने कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए बोर्ड परीक्षा 2023 की डेटशीट जारी कर दी है। जो छात्र परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, वह आधिकारिक वेबसाइट ubse.uk.gov.in पर जाकर परीक्षा का पूरा शेड्यूल देख सकते हैं। बता दें, 10वीं बोर्ड परीक्षा 17 मार्च से 6 अप्रैल, 2023 तक और कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 16 मार्च से 6 अप्रैल, 2023 तक आयोजित की जाएगी। बता दें, कक्षा 10वीं और 12वीं की पहली थ्योरी परीक्षा हिन्दी विषय की होगी।

यूके बोर्ड ने कक्षा 10, 12 की परीक्षा तिथियों की घोषणा करते हुए यह भी कहा कि बोर्ड परीक्षा शुरू होने से पहले प्रश्नपत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट पढ़ने का समय छात्रों को देगा। उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10वीं, 12वीं की परीक्षा अधिकांश पेपरों के लिए सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच तीन घंटे की अवधि के लिए आयोजित की जाएगी।

यूबीएसई परीक्षा का आयोजन सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया जाएगा। डेटशीट के अनुसार, छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा हॉल में सुबह 9:30 बजे उपस्थित हों और पेपर 9:45 बजे बांटा जाएगा। छात्र ध्यान दें कि पढ़ने के लिए केवल 15 मिनट का समय दिया जाएगा।

UK Board Date Sheet 2023: ऐसे चेक कर सकेंगे 10वीं-12वीं की डेटशीट

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ubse.uk.gov.in पर जाना होगा।

स्टेप 2- अब होम पेज पर जाकर “Examination Scheme” button on the homepage

“Highschool And Intermediate Examination Scheme- 2023" लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- डेटशीट आपके सामने होगी।

स्टेप 4- इसे डाउनलोड कर लीजिए।

स्टेप 5- आप चाहें तो डेटशीट का प्रिंटआउट ले सकते हैं।