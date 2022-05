UK Board : बोर्ड की कॉपियां जांच रहे परीक्षकों का काम देखने पहुंचे सीईओ

UK Board: मुख्य शिक्षा अधिकारी केएस रावत ने बुधवार को रामनगर में बोर्ड मूल्यांकन केंद्र और विभागीय कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। राजकीय इंटर कॉलेज रामनगर में बनाए गए मूल्यांकन केंद्र के निरीक्षण के

इस खबर को सुनें