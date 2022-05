UGC NET 2022: नोटिफिकेशन जारी, उम्मीदवार 20 मई से पहले करें आवेदन, यहां जानें- फॉर्म भरने का तरीका

UGC NET 2022: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने यूजीसी नेट 2022 ने परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार यूजीसी नेट दिसंबर 2021 और जून 2022 साइकिल के लिए आवेदन कर सकते हैं, वह आधिकारिक व

Sun, 01 May 2022 11:01 AM

Priyanka Sharma लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Sun, 01 May 2022 11:01 AM

इस खबर को सुनें