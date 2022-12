यहां निकली लेक्चरर के 1392 पदों पर भर्ती, शुरू हो चुके हैं आवेदन, ऐसे भरें फॉर्म

ऐप पर पढ़ें

TSPSC Junior Lecturer Notification 2022: तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग (TSPSC) ने आधिकारिक वेबसाइट tspsc.gov.in पर TSPSC जूनियर लेक्चरर के पदों पर भर्ती निकाली है। जो उम्मीदवार लंबे समय से लेक्चरर के पदों पर नौकरी तलाश कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा मौका है। आवेदन करने से पहले भर्ती से जुड़ी जानकारी पढ़ लें, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू करें। बता दें, उम्मीदवार टीएसपीएससी जूनियर लेक्चरर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 20 दिसंबर, 2022 से सुबह 10 बजे से शुरू हो चुकी है।

आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, तेलंगाना राज्य में इंटरमीडिएट शिक्षा आयुक्त के नियंत्रण में जूनियर लेक्चरर के 1392 पदों के लिए आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाने वाले प्रोफार्मा आवेदन के माध्यम से योग्य आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। जूनियर लेक्चरर के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 6 जनवरी 2023 शाम 5 बजे तक है।

शैक्षणिक योग्यता

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है शैक्षणिक योग्यता संबंधित जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन देखें।

उम्र सीमा

- इस पद के लिए 19 मार्च, 2023 तक उम्मीदवारों की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 44 वर्ष होनी चाहिए।

- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / ईडब्ल्यूएस और सरकारी कर्मचारियों के लिए आरक्षित श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है।

- 3 वर्ष एनसीसी और एक्स सर्विसमैन के लिए और शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट दी गई है।

TSPSC Junior Lecturer Notification 2022 PDF

TSPSC Junior Lecturer Direct Link to Apply

आवेदन फीस

जो उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें 200 रुपये का भुगतान करना होगा। बता दें, आवेदन फीस भुगतान का माध्यम ऑनलाइन आवेदन होना चाहिए।

एग्जामिनेशन फीस

परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों को 120 रुपये एग्जामिनेशन फीस देनी होगी।

TSPSC Junior Lecturer Recruitment: ऐसे करना है आवेदन

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट tspsc.gov.in पर जाना होगा।

स्टेप 2- अब होम पेज पर जाकर “Application for the post of Junior Lecturer Control of Commissioner of Intermediate Education" लिंक पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 3- अब अपनी TSPSC आईडी और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करें।

स्टेप 4- अब मांगी गई जानकारी भरें।

स्टेप 5- आवेदन फीस का भुगतान करें।

स्टेप 6- सबमिट करने से पहले भरी गई डिटेल्स चेक कर लीजिए।

स्टेप 7- अब फाइनल सबमिट कीजिए।

स्टेप 8- आप चाहें तो भविष्य के लिए फॉर्म का प्रिंटआउट ले सकते हैं।

इन केंद्रों में आयोजित की जाएगी परीक्षा

लिखित परीक्षा (ऑब्जेक्टिव टाइप) निम्नलिखित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।

i) हैदराबाद (HMDA क्षेत्राधिकार सहित)

ii) करीमनगर

iii) खम्मम

iv) हनुमानकोंडा

v) निजामाबाद