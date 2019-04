TS Inter Results 2019 : इस हफ्ते bie.telangana.gov.in पर आ सकते हैं इंटर 1st और 2nd ईयर के नतीजे

Telangana State Board of Intermediate Education इंटर 1st और 2nd ईयर के नतीजे इस हफ्ते जारी कर सकता है। बोर्ड यह नतीजे अपनी आधिकारिेक वेबसाइट bie.telangana.gov.in पर जारी करेगा। समझा जा रहा है कि बोर्ड दोनों कक्षाओं के नतीजे 15 अप्रैल तक अपनी ऑफीशियल वेबसाइट bie.telangana.gov.in और results.cgg.gov.in पर जारी करेगा।

इस साल तेलंगाना बोर्ड (Telangana Board) की 11वीं की परीक्षाएं 27 फरवरी से 16 मार्च के बीच आयोजित की गईं थीं। परीक्षा खत्म होने के बाद अब छात्रों को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। इस साल तकरीबन 9 लाख छात्रों ने 1st और 2nd ईयर की परीक्षा दी है।

तेलंगाना बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे वैसे अप्रैल या मई में आते हैं। मगर इस बार Board of Intermediate Education तेलंगाना की TS Inter 1st और 2nd ईयर की परीक्षाएं समय से सम्पन्न हो चुकी हैं, इसलिए जल्दी परिणाम की उम्मीद की जा रही है। नतीजे घोषित होने के बाद छात्र यहां दिए जा रहे स्टेप की मदद से अपने नतीजे चेक कर सकते हैं :

Telangana State Board of Intermediate Education (TSBIE)) की ऑफिशियल वेबसाइट www.bsetelangana.org या results.cgg.gov.in पर लॉग ऑन करें।

TSBIE 1st and 2nd-year exam 2019 results के लिंक पर क्लिक करें।

अपना रोल नंबर और पासवर्ड जैसी जानकारी पेज पर दर्ज करें और ओके पर क्लिक करें।

OK के बटन पर क्लिक करते ही आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा।

रिजल्ट को डाउनलोड कर Print Out लेकर सुरक्षित रख लें।

SMS से पाएं TS Intermediate Results 2019

TS Intermediate Second Year Result 2019 - Inter II Year

GENERAL - SMS - TSGEN2REGISTRATION NO -

56263 पर भेज दें

VOCATIONAL - SMS - TSVOC2REGISTRATION NO -

56263 पर भेज दें

Telangana TS Inter 1st Year Results 2019 - TS Inter First Year Result

GENERAL - SMS - TSGEN1REGISTRATION NO -

56263 पर भेज दें

VOCATIONAL - SMS - TSVOC1REGISTRATION NO -

56263 पर भेज दें

पिछले साल Telangana Intermediate के 1st की परीक्षा में 62 फीसदी छात्र पास हुए थे, जबकि 2nd ईयर की परीक्षा में 67 फीसदी छात्रों को सफलता मिली थी। पिछले साल तकरीबन 9.63 लाख छात्र परीक्षा में बैठे थे।

