Tripura PSC Recruitment 2022: जूनियर इंजीनियर के पदों पर निकली भर्ती, ऐसे करना है आवेदन

Tripura PSC JE Recruitment 2022: त्रिपुरा लोक सेवा आयोग (TPSC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर 200 जूनियर इंजीनियर पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। जो उम्मीदवार लंबे समय से जूनियर इंजीनियर के पद पर नौकरी तलाश कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा मौका है। जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, वह पहले भर्ती से जुड़ी डिटेल्स पढ़ लें।

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए 26 दिसंबर 2022 या उससे पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 26 नवंबर 2022 से शुरू होगी।

इंजीनियरिंग की उपयुक्त शाखा में डिग्री/डिप्लोमा सहित आवश्यक शैक्षिक योग्यता वाले उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इन पदों पर होगी भर्ती

डिग्री जूनियर इंजीनियर, टीईएस जीआर-वी (ए), सिविल: 88 पद

डिग्री जूनियर इंजीनियर, टीईएस जीआर-वी (ए), मैकेनिकल: 06 पद

डिग्री जूनियर इंजीनियर, टीईएस जीआर-वी (ए), इलेक्ट्रिकल: 06 पद

डिप्लोमा जूनियर इंजीनियर्स, टीईएस, ग्रेड-वी (बी), सिविल: 88 पद

डिप्लोमा जूनियर इंजीनियर्स, टीईएस, जीआर-वी (बी), मैकेनिक: 06 पद

डिप्लोमा जूनियर इंजीनियर्स, टीईएस ग्रेड-वी (बी), इलेक्ट्रिकल: 06 पद

शैक्षणिक योग्यता

उम्मीदवार ने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा लिया हो। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे पदों की शैक्षिक योग्यता के डिटेल्स के लिए नोटिफिकेशन लिंक देखें।

Tripura PSC Recruitment 2022 : ऐसे करना है आवेदन

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट tpsc.tripura.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2- 'Current Recruitment Openings' लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- ‘Junior Engineer, TES, Gr-V(A) Degree, Group-B Gazetted and Junior Engineer, TES Gr-V(B), Diploma, Group-C Non Gazetted under PWD' लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4- अब 'Apply Now' लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 5- अब मांगी गई जानकारी भरें।

स्टेप 6- फीस का भुगतान करें।

स्टेप 7- अब फॉर्म का सबमिट करें।

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.tpsconline.in के माध्यम से इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार 26 नवंबर 2022 से 26 दिसंबर 2022 तक आवेदन कर सकते हैं।