हरियाणा में MBBS की 2185 सीटों के लिए NEET UG 2023 Counselling की रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख कल

डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के हरियाणा नीट यूजी की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेश की प्रक्रिया कल 29 जुलाई को खत्म हो रही है। जो उम्मीदवार काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं, वो uhsrugcounselling.com पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हरियाणा में कुल 15 मेडिकल कॉलेज हैं, इन कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस की में 2185 सीटें हैं। 6 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 835 सीटें और 9 प्राइवेट में 1350 सीटें हैं। देश की बात करें तो केंद्र सरकार ने कहा है कि देश के 704 मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 107948 सीटें हैं। उम्मीदवार जो नीट यूजी एग्जाम पास किए हुए हैं, वो एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग के लिए इस तरह रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी काउंसलिंग कर सकते हैं। आपको बता दें कि प्रोविजनल अलॉटमेंट सीट 30 जुलाई को जारी की जाएगी। ज्यादा जान करी के लिए DMER हरियाणा की वेबसाइट पर क्लिक कर सकते हैं।

Haryana NEET UG 2023 Counselling: ऐसे करें आवेदन

सबसे पहले DMER हरियाणा की वेबसाइट uhsrugcounselling.com पर जाएं

इसके बाद होम पेज पर दिए गए new registration link पर क्लिक करें

अपने अकाउंट से लॉग इन करें

एप्लीकेशन फिल करके डॉक्यूमेंट्स भेजे और एफ्लीकेशन फीस भरें